Как попасть на каток в центре Екатеринбурга бесплатно

Покататься на своих коньках бесплатно на катке на площади 1905 года можно только по будням — для этого предусмотрено один утренний и два дневных сеанса. Об этом сообщил начальник управления культуры Илья Марков на заседании коллегии в горадминистрации.
«Попасть на каток бесплатно со своими коньками можно по будням на первые три сеанса — в 9:00, 11:30 и 14:00. Также будут абонементы: детские и льготные. Бесплатное посещение на все сеансы предполагается для детей до 6 лет в сопровождении взрослого с билетом и для жителей и гостей Екатеринбурга старше 75 лет», — рассказал Марков.
Если своих коньков нет, то придется заплатить. 21 и 22 декабря льготный и детский билет (школьники от 7 до 14 лет) обойдется в 300 рублей, взрослый — 600 рублей. Начиная с 23 декабря вход станет дешевле: льготный и детский — 200 рублей, взрослый — 400. В новогоднюю ночь билеты продают за 6000 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей.
Каток появится на главной площади Екатеринбурга впервые. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух: он представит шоу с чемпионами и проведет мастер-класс. Площадка проработает до 16 февраля.
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