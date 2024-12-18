18 декабря 2024

Как попасть на каток в центре Екатеринбурга бесплатно

В Екатеринбурге на каток на площади 1905 года пустят бесплатно на три сеанса
© Служба новостей «URA.RU»
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После 23 декабря цена на посещение катка без своих коньков снизится
После 23 декабря цена на посещение катка без своих коньков снизится Фото:

Покататься на своих коньках бесплатно на катке на площади 1905 года можно только по будням — для этого предусмотрено один утренний и два дневных сеанса. Об этом сообщил начальник управления культуры Илья Марков на заседании коллегии в горадминистрации.

«Попасть на каток бесплатно со своими коньками можно по будням на первые три сеанса — в 9:00, 11:30 и 14:00. Также будут абонементы: детские и льготные. Бесплатное посещение на все сеансы предполагается для детей до 6 лет в сопровождении взрослого с билетом и для жителей и гостей Екатеринбурга старше 75 лет», — рассказал Марков.

Если своих коньков нет, то придется заплатить. 21 и 22 декабря льготный и детский билет (школьники от 7 до 14 лет) обойдется в 300 рублей, взрослый — 600 рублей. Начиная с 23 декабря вход станет дешевле: льготный и детский — 200 рублей, взрослый — 400. В новогоднюю ночь билеты продают за 6000 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей. 

Каток появится на главной площади Екатеринбурга впервые. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух: он представит шоу с чемпионами и проведет мастер-класс. Площадка проработает до 16 февраля.

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Покататься на своих коньках бесплатно на катке на площади 1905 года можно только по будням — для этого предусмотрено один утренний и два дневных сеанса. Об этом сообщил начальник управления культуры Илья Марков на заседании коллегии в горадминистрации. « Попасть на каток бесплатно со своими коньками можно по будням на первые три сеанса — в 9:00, 11:30 и 14:00. Также будут абонементы: детские и льготные. Бесплатное посещение на все сеансы предполагается для детей до 6 лет в сопровождении взрослого с билетом и для жителей и гостей Екатеринбурга старше 75 лет» , — рассказал Марков. Если своих коньков нет, то придется заплатить. 21 и 22 декабря льготный и детский билет (школьники от 7 до 14 лет) обойдется в 300 рублей, взрослый — 600 рублей. Начиная с 23 декабря вход станет дешевле: льготный и детский — 200 рублей, взрослый — 400. В новогоднюю ночь билеты продают за 6000 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей.  Каток появится на главной площади Екатеринбурга впервые. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух: он представит шоу с чемпионами и проведет мастер-класс. Площадка проработает до 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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