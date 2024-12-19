Подозреваемого в убийстве начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова Ахмада Курбанова доставили на место преступления для проверки его показаний. Об этом рассказали в правоохранительных органах
«Исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место взрыва», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Уточняется, что данная мера предпринята для проверки достоверности его показаний в рамках расследования.
В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Подробнее — в материале URA.RU.
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