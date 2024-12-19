Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова привезли на место преступления. Фото, видео

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Следователи проверяют показания подозреваемого
Следователи проверяют показания подозреваемого Фото:

Подозреваемого в убийстве начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова Ахмада Курбанова доставили на место преступления для проверки его показаний. Об этом рассказали в правоохранительных органах

«Исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место взрыва», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Уточняется, что данная мера предпринята для проверки достоверности его показаний в рамках расследования.

В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Подробнее — в материале URA.RU.

Подозреваемого в убийстве Кириллова привезли на место преступления
Подозреваемого в убийстве Кириллова привезли на место преступления
Фото:

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Подозреваемого в убийстве начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова Ахмада Курбанова доставили на место преступления для проверки его показаний. Об этом рассказали в правоохранительных органах «Исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место взрыва», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Уточняется, что данная мера предпринята для проверки достоверности его показаний в рамках расследования. В результате теракта 17 декабря в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов, задержан. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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