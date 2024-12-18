18 декабря 2024

В ХМАО изменили сроки открытия автозимников

В ХМАО автозимники на Оби и Иртыше откроются после 25 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за теплой зимы автозимники в ХМАО откроются позже запланированного срока
Из-за теплой зимы автозимники в ХМАО откроются позже запланированного срока Фото:

Автозимники на участках Оби и Иртыша откроются после 25 декабря — позже планового срока. Это связано с тонким льдом на реке из-за теплой зимы, сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры.

«В связи со сложившимися погодными условиями на территории Ханты- Мансийского автономного округа — Югры и отсутствием ледостава на участках рек Обь и Иртыш, ввод в эксплуатацию некоторых зимних дорог и ледовых переправ может состояться позднее планового предельного срока», — сообщает telegram-канал. Открыть дороги планировалось к 25-му декабря.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылся первый автозимник. Это дорога в Ханты-Мансийском районе до Белогорья.

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Автозимники на участках Оби и Иртыша откроются после 25 декабря — позже планового срока. Это связано с тонким льдом на реке из-за теплой зимы, сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры. «В связи со сложившимися погодными условиями на территории Ханты- Мансийского автономного округа — Югры и отсутствием ледостава на участках рек Обь и Иртыш, ввод в эксплуатацию некоторых зимних дорог и ледовых переправ может состояться позднее планового предельного срока», — сообщает telegram-канал. Открыть дороги планировалось к 25-му декабря. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылся первый автозимник. Это дорога в Ханты-Мансийском районе до Белогорья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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