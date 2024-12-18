Убийца многодетной матери из Нижнего Тагила был под наркотиками. Фото

19 декабря 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Зверское убийство произошло ночью 19 декабря Фото: Стас Этвеш © URA.RU Алексей К., подозреваемый в убийстве 24-летней жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Елизаветы — матери четверых детей — в момент преступления мог быть в наркотическом опьянении. Такую версию URA.RU рассказала очевидица. «Про него давно говорят, что он употребляет запрещенные вещества. Когда его нашли, то у него были красные глаза. Он оправдывался: говорил, что не виноват, что [Елизавета] сама все сделала», — сказала собеседница агентства. Алексей младше своей возлюбленной. Ему около 20 лет. У пары один совместный ребенок. Остальных детей Лиза родила от бывшего мужа (у нее два мальчика и две девочки). Она не работала, была в декретном отпуске. Последнее время Алексей и Елизавета почти не жили вместе, уверяет знакомая убитой. Сам мужчина родом из Верхней Салды. Сейчас дети находятся у бабушки. «Не описать той боли, которую я испытываю. Спасибо тебе, любовь моя, за наше детство, юность и начавшуюся взрослую жизнь. Жаль, что все случилось так рано, и мы не встретили нашу старость, как планировали. Однажды мы думали, что в старости будем вспоминать моменты молодости с улыбкой и смехом, а в конечном итоге я осталась одна со всеми нашими прекрасными моментами жизни, о которых никогда не забуду. Спасибо, что была со мной с четвертого класса. Люблю тебя безгранично, моя сестренка», — написала подруга убитой в соцсетях. Трагедия произошла ночью 19 декабря в одной из многоэтажек в поселке Соколе. По предварительным данным, Алексей зарезал свою возлюбленную. Его задержали и допрашивают. Елизавете было 24 года Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей К., подозреваемый в убийстве 24-летней жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Елизаветы — матери четверых детей — в момент преступления мог быть в наркотическом опьянении. Такую версию URA.RU рассказала очевидица. «Про него давно говорят, что он употребляет запрещенные вещества. Когда его нашли, то у него были красные глаза. Он оправдывался: говорил, что не виноват, что [Елизавета] сама все сделала», — сказала собеседница агентства. Алексей младше своей возлюбленной. Ему около 20 лет. У пары один совместный ребенок. Остальных детей Лиза родила от бывшего мужа (у нее два мальчика и две девочки). Она не работала, была в декретном отпуске. Последнее время Алексей и Елизавета почти не жили вместе, уверяет знакомая убитой. Сам мужчина родом из Верхней Салды. Сейчас дети находятся у бабушки. «Не описать той боли, которую я испытываю. Спасибо тебе, любовь моя, за наше детство, юность и начавшуюся взрослую жизнь. Жаль, что все случилось так рано, и мы не встретили нашу старость, как планировали. Однажды мы думали, что в старости будем вспоминать моменты молодости с улыбкой и смехом, а в конечном итоге я осталась одна со всеми нашими прекрасными моментами жизни, о которых никогда не забуду. Спасибо, что была со мной с четвертого класса. Люблю тебя безгранично, моя сестренка», — написала подруга убитой в соцсетях. Трагедия произошла ночью 19 декабря в одной из многоэтажек в поселке Соколе. По предварительным данным, Алексей зарезал свою возлюбленную. Его задержали и допрашивают.