Ипотечный брокер Ракута рассказал, как снизить ставку при покупке готового жилья

Брокер Ракута посоветовал выкупать ипотеку со ставкой продавца
© Служба новостей «URA.RU»
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Ставка по ипотеке без господдержки в банках достигла 30%
Ставка по ипотеке без господдержки в банках достигла 30% Фото:

Приобрести квартиру на вторичном рынке в ипотеку с выгодной ставкой можно, если выкупить ее у прежнего владельца со ставкой продавца. Об этом рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Если продавец сам покупал квартиру три года назад, его ставка существенно ниже той, по которой кредит выдадут сейчас. Выкупить у него квартиру с такой ипотекой выгоднее даже с учетом комиссии, которую нужно будет доплатить банку, — около 1% от суммы сделки», — сказал эксперт.

Сейчас рыночные ставки по жилищным кредитам без господдержки составляют 30%. Банки поднимают их заранее, не дожидаясь очередного повышения ставки ЦБ. Кроме того, изменились правила оценки заемщиков, и доля одобряемых заявок упала вдвое. Из-за этого доля сделок с ипотекой на «вторичке» за два года снизилась с 90% до 20%, отметил эксперт.

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Приобрести квартиру на вторичном рынке в ипотеку с выгодной ставкой можно, если выкупить ее у прежнего владельца со ставкой продавца. Об этом рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Если продавец сам покупал квартиру три года назад, его ставка существенно ниже той, по которой кредит выдадут сейчас. Выкупить у него квартиру с такой ипотекой выгоднее даже с учетом комиссии, которую нужно будет доплатить банку, — около 1% от суммы сделки», — сказал эксперт. Сейчас рыночные ставки по жилищным кредитам без господдержки составляют 30%. Банки поднимают их заранее, не дожидаясь очередного повышения ставки ЦБ. Кроме того, изменились правила оценки заемщиков, и доля одобряемых заявок упала вдвое. Из-за этого доля сделок с ипотекой на «вторичке» за два года снизилась с 90% до 20%, отметил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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