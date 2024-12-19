Ипотечный брокер Ракута рассказал, как снизить ставку при покупке готового жилья

Приобрести квартиру на вторичном рынке в ипотеку с выгодной ставкой можно, если выкупить ее у прежнего владельца со ставкой продавца. Об этом рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
«Если продавец сам покупал квартиру три года назад, его ставка существенно ниже той, по которой кредит выдадут сейчас. Выкупить у него квартиру с такой ипотекой выгоднее даже с учетом комиссии, которую нужно будет доплатить банку, — около 1% от суммы сделки», — сказал эксперт.
Сейчас рыночные ставки по жилищным кредитам без господдержки составляют 30%. Банки поднимают их заранее, не дожидаясь очередного повышения ставки ЦБ. Кроме того, изменились правила оценки заемщиков, и доля одобряемых заявок упала вдвое. Из-за этого доля сделок с ипотекой на «вторичке» за два года снизилась с 90% до 20%, отметил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.