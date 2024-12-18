Власти ХМАО восстановили права 53 дольщиков

В Нефтеюганске (ХМАО) восстановлены права 53 участников долевого строительства. Об этом рассказал губернатор региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В связи с восстановлением прав 53 участников долевого строительства в Нефтеюганске приняли решение об исключении второй очереди дома №53 в 16А микрорайоне из реестра проблемных объектов. По остальным объектам продолжаем адресную работу», — написал Кухарук.
Ранее власти ХМАО сообщали, что подрядчик ЖК «Уютный в Сургуте» рискует не успеть достроить объект до 2025 года. На данный момент завершено благоустройство территории дома, внешняя отделка дома также почти закончена.
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