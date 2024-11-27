Власти ХМАО раскрыли судьбу обманутых дольщиков в Сургуте

Обманутые дольщики ЖК «Уютный» в 44 микрорайоне Сургута рискуют получить свои квартиры только в 2025 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Азат Ислаев во время правительственного часа в Думе округа, передает журналист URA.RU.
«Самый сложный объект, с самым большим количеством дольщиков, у нас остается в Сургуте. Это объект компании „Северстрой“ в 44 микрорайоне. Сейчас степень готовности составляет чуть больше 80%, но, объективно, есть вероятность не успеть в этом году. Количество людей на объекте сейчас кратно увеличили, честно говоря, нас уже дольщики останавливают и просят не торопить подрядчика, чтобы не пострадало качество», — сказал Ислаев.
Он добавил, что на данный момент завершено благоустройство территории дома, внешняя отделка дома также почти закончена. Осталась отделка внутренних помещений и обеспечение дома инженерными сетями.
Проблемы у застройщика начались еще в 2019 году, когда на прошлого директора компании завели уголовное дело из-за обманутых дольщиков. Тогда власти опасались банкротства «Северстроя», который также занимался строительством проблемных жилых комплексов «Любимый» и «Ривер Хаус».
Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Руслан Кухарук посетил стройку ЖК «Уютный» в Сургуте, после массовых жалоб от обманутых дольщиков, которые купили квартиры в этом комплексе. Губернатор Югры отметил, то дом готов на 70%.
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