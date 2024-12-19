«Хочется движухи»: Путину задали провокационный вопрос

Путин: России удается держаться на плаву из-за экономики
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Россия сохраняет экономический рост, заявил Путин
Россия сохраняет экономический рост, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Россия удерживается на плаву и сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«России удается держаться на плаву в плане экономики», — заявил Путин. Он добавил, что заданный ему вопрос о том, как России удается не только держаться на плаву, но и продолжать свой рост, является провокационным. По словам президента, в спокойное время россияне испытывают скуку, и в таких ситуациях всегда хочется «движухи». Тем не менее, экономика России демонстрирует стабильные показатели: в прошлом году рост составил 3.6%, в этом году ожидается 3.9-4%. По сравнению с американской и европейской экономиками, которые показывают худшие результаты, это значительный успех, заключил Путин.

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Россия удерживается на плаву и сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. «России удается держаться на плаву в плане экономики», — заявил Путин. Он добавил, что заданный ему вопрос о том, как России удается не только держаться на плаву, но и продолжать свой рост, является провокационным. По словам президента, в спокойное время россияне испытывают скуку, и в таких ситуациях всегда хочется «движухи». Тем не менее, экономика России демонстрирует стабильные показатели: в прошлом году рост составил 3.6%, в этом году ожидается 3.9-4%. По сравнению с американской и европейской экономиками, которые показывают худшие результаты, это значительный успех, заключил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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