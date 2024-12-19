«Хочется движухи»: Путину задали провокационный вопрос

Россия удерживается на плаву и сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
«России удается держаться на плаву в плане экономики», — заявил Путин. Он добавил, что заданный ему вопрос о том, как России удается не только держаться на плаву, но и продолжать свой рост, является провокационным. По словам президента, в спокойное время россияне испытывают скуку, и в таких ситуациях всегда хочется «движухи». Тем не менее, экономика России демонстрирует стабильные показатели: в прошлом году рост составил 3.6%, в этом году ожидается 3.9-4%. По сравнению с американской и европейской экономиками, которые показывают худшие результаты, это значительный успех, заключил Путин.
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