Пермь простится с экс-директором Дягилевской гимназии

В Перми прощание с Раисой Зобачевой состоится 21 декабря в Доме Дягилева
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония пройдет в Доме Дягилева
Церемония пройдет в Доме Дягилева Фото:

Дягилевская гимназия в Перми объявила о дате церемонии прощания с бывшим директором учреждения Раисой Зобачевой. Она умерла 18 декабря.

«Прощание с Раисой Дмитриевной Зобачевой состоится 21 декабря в 11 часов в Доме Дягилева по адресу: улица Сибирская, 33. Вход с улицы Сибирской через музей», — сообщается на странице гимназии в соцсети «ВКонтакте».

Раиса Зобачева ушла из жизни 18 декабря. Она десятки лет возглавляла школу №11, которую преобразовала в гимназию имения Сергея Дигилева. На посту директора в декабре 2023 года ее сменила Елена Макаренко. За Зобачевой оставили кресло директора музея Дягилева — президента гимназии. 

Раиса Зобачева умерла 18 декабря
Раиса Зобачева умерла 18 декабря
Фото:

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Дягилевская гимназия в Перми объявила о дате церемонии прощания с бывшим директором учреждения Раисой Зобачевой. Она умерла 18 декабря. «Прощание с Раисой Дмитриевной Зобачевой состоится 21 декабря в 11 часов в Доме Дягилева по адресу: улица Сибирская, 33. Вход с улицы Сибирской через музей», — сообщается на странице гимназии в соцсети «ВКонтакте». Раиса Зобачева ушла из жизни 18 декабря. Она десятки лет возглавляла школу №11, которую преобразовала в гимназию имения Сергея Дигилева. На посту директора в декабре 2023 года ее сменила Елена Макаренко. За Зобачевой оставили кресло директора музея Дягилева — президента гимназии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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