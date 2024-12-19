Пермь простится с экс-директором Дягилевской гимназии

Дягилевская гимназия в Перми объявила о дате церемонии прощания с бывшим директором учреждения Раисой Зобачевой. Она умерла 18 декабря.
«Прощание с Раисой Дмитриевной Зобачевой состоится 21 декабря в 11 часов в Доме Дягилева по адресу: улица Сибирская, 33. Вход с улицы Сибирской через музей», — сообщается на странице гимназии в соцсети «ВКонтакте».
Раиса Зобачева ушла из жизни 18 декабря. Она десятки лет возглавляла школу №11, которую преобразовала в гимназию имения Сергея Дигилева. На посту директора в декабре 2023 года ее сменила Елена Макаренко. За Зобачевой оставили кресло директора музея Дягилева — президента гимназии.
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