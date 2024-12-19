Во время эфира Путина попросили закрыть Ельцин Центр. Скрин

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Владимир Путин. Москва
Владимир Путин днем 19 декабря проводит прямую линию Фото:

Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Сообщение транслировалось на большом экране за спиной главы государства.

«Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть», — попросил автор письма. Просьба осталась без ответа.

Нападки на екатеринбургский Ельцин Центр происходят регулярно, с требованием закрыть площадку или переформатировать выступали многие деятели культуры, журналисты, политики. В 2023-м, например, закрыть ЕЦ предлагали в московском отделении Культурного фронта России, поддержала идею актриса Мария Шукшина. В Кремле от комментариев по теме воздерживались.

«Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Сообщение транслировалось на большом экране за спиной главы государства. «Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть», — попросил автор письма. Просьба осталась без ответа. Нападки на екатеринбургский Ельцин Центр происходят регулярно, с требованием закрыть площадку или переформатировать выступали многие деятели культуры, журналисты, политики. В 2023-м, например, закрыть ЕЦ предлагали в московском отделении Культурного фронта России, поддержала идею актриса Мария Шукшина. В Кремле от комментариев по теме воздерживались. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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