Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Сообщение транслировалось на большом экране за спиной главы государства.
«Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть», — попросил автор письма. Просьба осталась без ответа.
Нападки на екатеринбургский Ельцин Центр происходят регулярно, с требованием закрыть площадку или переформатировать выступали многие деятели культуры, журналисты, политики. В 2023-м, например, закрыть ЕЦ предлагали в московском отделении Культурного фронта России, поддержала идею актриса Мария Шукшина. В Кремле от комментариев по теме воздерживались.
«Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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