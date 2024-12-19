Во время эфира Путина попросили закрыть Ельцин Центр. Скрин

19 декабря 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин днем 19 декабря проводит прямую линию Фото: Роман Наумов © URA.RU Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Сообщение транслировалось на большом экране за спиной главы государства. «Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть», — попросил автор письма. Просьба осталась без ответа. Нападки на екатеринбургский Ельцин Центр происходят регулярно, с требованием закрыть площадку или переформатировать выступали многие деятели культуры, журналисты, политики. В 2023-м, например, закрыть ЕЦ предлагали в московском отделении Культурного фронта России, поддержала идею актриса Мария Шукшина. В Кремле от комментариев по теме воздерживались. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Скрин: трансляция URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Сообщение транслировалось на большом экране за спиной главы государства. «Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть», — попросил автор письма. Просьба осталась без ответа. Нападки на екатеринбургский Ельцин Центр происходят регулярно, с требованием закрыть площадку или переформатировать выступали многие деятели культуры, журналисты, политики. В 2023-м, например, закрыть ЕЦ предлагали в московском отделении Культурного фронта России, поддержала идею актриса Мария Шукшина. В Кремле от комментариев по теме воздерживались. «Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение. Поэтому мы не можем в этом принимать участие», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.