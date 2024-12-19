Путин попросил решить проблему перерасчета пенсий

Путин пообещал решить проблему с перерасчетом пенсии в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин пообещал переговорить с руководством ДНР, чтобы проблемы жителей решались быстрее
Владимир Путин пообещал переговорить с руководством ДНР, чтобы проблемы жителей решались быстрее Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский глава Владимир Путин пообещал переговорить с руководством ДНР, чтобы власти решали вопросы, связанные с выплатами, перерасчетами и пенсионными начислениями быстрее, без лишней бюрократии. По его словам, нужно акцентировать внимание на решение житейских проблем, по-настоящему волнующих горожан. 

«Да, эти житейские проблемы важны для людей. Для перерасчета пенсии нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени, но недавно был принят закон, что весь стаж засчитывается. Основания, чтобы решить ваш вопрос, имеются. Прошу руководство республики построить свою работу, чтобы такие вопросы решались без бюрократии», — ответил Путин на вопрос жителя ДНР, который пожаловался, что не может добиться перерасчета пенсии после того, как у него сгорела трудовая книжка из-за пожара. Слова президента передает корреспондент URA.RU. Агентство также проводит онлайн-трансляцию мероприятия. 

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Российский глава Владимир Путин пообещал переговорить с руководством ДНР, чтобы власти решали вопросы, связанные с выплатами, перерасчетами и пенсионными начислениями быстрее, без лишней бюрократии. По его словам, нужно акцентировать внимание на решение житейских проблем, по-настоящему волнующих горожан.  «Да, эти житейские проблемы важны для людей. Для перерасчета пенсии нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени, но недавно был принят закон, что весь стаж засчитывается. Основания, чтобы решить ваш вопрос, имеются. Прошу руководство республики построить свою работу, чтобы такие вопросы решались без бюрократии», — ответил Путин на вопрос жителя ДНР, который пожаловался, что не может добиться перерасчета пенсии после того, как у него сгорела трудовая книжка из-за пожара. Слова президента передает корреспондент URA.RU. Агентство также проводит онлайн-трансляцию мероприятия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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