Ботулизм у екатеринбурженки установили только с третьего раза

Жительнице Екатеринбурга, которая вместе с мамой заразилась ботулизмом, опасный диагноз поставили только после третьей госпитализации. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«Женщины 7 декабря купили с рук у незнакомых людей баночку шпрот. На следующий день они ее съели и почувствовали себя плохо. 37-летняя гражданка вызвала скорую, ей поставили диагноз — гипертония, и от госпитализации она отказалась. 9 числа ей стало еще хуже, и она снова вызвала скорую. Ее доставили в 14-ю больницу, там патологий не нашли и отпустили домой», — рассказал собеседник агентства.
10 декабря пациентка вызвала скорую в третий раз, ее снова привезли в больницу №14 уже в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней женщину перевели в реанимацию 40-й больницы уже с диагнозом ботулизм. Туда же была госпитализирована ее 65-летняя мама с аналогичными симптомами и диагнозом. Состояние обеих пострадавших тяжелое.
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