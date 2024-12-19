Ботулизм у екатеринбурженки установили только с третьего раза

19 декабря 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Скорая три раза забирала пациентку, но что у нее ботулизм, установили не сразу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительнице Екатеринбурга, которая вместе с мамой заразилась ботулизмом, опасный диагноз поставили только после третьей госпитализации. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Женщины 7 декабря купили с рук у незнакомых людей баночку шпрот. На следующий день они ее съели и почувствовали себя плохо. 37-летняя гражданка вызвала скорую, ей поставили диагноз — гипертония, и от госпитализации она отказалась. 9 числа ей стало еще хуже, и она снова вызвала скорую. Ее доставили в 14-ю больницу, там патологий не нашли и отпустили домой», — рассказал собеседник агентства. 10 декабря пациентка вызвала скорую в третий раз, ее снова привезли в больницу №14 уже в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней женщину перевели в реанимацию 40-й больницы уже с диагнозом ботулизм. Туда же была госпитализирована ее 65-летняя мама с аналогичными симптомами и диагнозом. Состояние обеих пострадавших тяжелое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Екатеринбурга, которая вместе с мамой заразилась ботулизмом, опасный диагноз поставили только после третьей госпитализации. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Женщины 7 декабря купили с рук у незнакомых людей баночку шпрот. На следующий день они ее съели и почувствовали себя плохо. 37-летняя гражданка вызвала скорую, ей поставили диагноз — гипертония, и от госпитализации она отказалась. 9 числа ей стало еще хуже, и она снова вызвала скорую. Ее доставили в 14-ю больницу, там патологий не нашли и отпустили домой», — рассказал собеседник агентства. 10 декабря пациентка вызвала скорую в третий раз, ее снова привезли в больницу №14 уже в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней женщину перевели в реанимацию 40-й больницы уже с диагнозом ботулизм. Туда же была госпитализирована ее 65-летняя мама с аналогичными симптомами и диагнозом. Состояние обеих пострадавших тяжелое.