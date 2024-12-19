Ботулизм у екатеринбурженки установили только с третьего раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, снег, зима, машина реанимации, медики, спецтранспорт, скорая
Скорая три раза забирала пациентку, но что у нее ботулизм, установили не сразу Фото:

Жительнице Екатеринбурга, которая вместе с мамой заразилась ботулизмом, опасный диагноз поставили только после третьей госпитализации. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«Женщины 7 декабря купили с рук у незнакомых людей баночку шпрот. На следующий день они ее съели и почувствовали себя плохо. 37-летняя гражданка вызвала скорую, ей поставили диагноз — гипертония, и от госпитализации она отказалась. 9 числа ей стало еще хуже, и она снова вызвала скорую. Ее доставили в 14-ю больницу, там патологий не нашли и отпустили домой», — рассказал собеседник агентства.

10 декабря пациентка вызвала скорую в третий раз, ее снова привезли в больницу №14 уже в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней женщину перевели в реанимацию 40-й больницы уже с диагнозом ботулизм. Туда же была госпитализирована ее 65-летняя мама с аналогичными симптомами и диагнозом. Состояние обеих пострадавших тяжелое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительнице Екатеринбурга, которая вместе с мамой заразилась ботулизмом, опасный диагноз поставили только после третьей госпитализации. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Женщины 7 декабря купили с рук у незнакомых людей баночку шпрот. На следующий день они ее съели и почувствовали себя плохо. 37-летняя гражданка вызвала скорую, ей поставили диагноз — гипертония, и от госпитализации она отказалась. 9 числа ей стало еще хуже, и она снова вызвала скорую. Ее доставили в 14-ю больницу, там патологий не нашли и отпустили домой», — рассказал собеседник агентства. 10 декабря пациентка вызвала скорую в третий раз, ее снова привезли в больницу №14 уже в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней женщину перевели в реанимацию 40-й больницы уже с диагнозом ботулизм. Туда же была госпитализирована ее 65-летняя мама с аналогичными симптомами и диагнозом. Состояние обеих пострадавших тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...