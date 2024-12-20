От сети аптек до горнолыжного курорта: чем владеют самые богатые рестораторы Перми

Самые богатые пермские рестораторы владеют аптеками и горнолыжным курортом

20 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Обычно у рестораторов несколько компаний в разных сферах бизнеса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 2024 году сервис 2ГИС признал Пермь сладкой столицей России. Город стал лидером по открытию кондитерских. Остальных заведений общественного питания тоже заметно прибавилось. Кто открывает новые проекты, зарабатывает больше всех и чем владеет кроме ресторанов — в материале URA.RU. Аптечный магнат с убыточным кафе По данным сервиса СБИС, самым богатым пермским ресторатором является владелец кафе Happy Александр Броварец. Предпринимателю также принадлежит сеть аптек «Планета здоровья» и бизнес-центр «Садко», в котором находится кафе. Именно торговля медикаментами и управление недвижимостью принесла Броварцу в 2023 году доход в размере 2,6 млрд рублей. А в бюджете Happy, наоборот, образовался дефицит — 18,2 млн рублей. Фотограф, открывший первое кафе с фаст-фудом в городе Никифоров первый открыл кафе быстрого питания в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Второе место среди самых богатых рестораторов занимает владелец сети «Алендвик» Александр Никифоров. В 2023 году кафе быстрого питания Chicken, «Поке-man», «Пельмешки да вареники», Good news, BRandICE и другие заведения принесли предпринимателю 232,2 млн рублей. Другой бизнес за Никифоровым не числится. Про Никифорова известно, что свой бизнес он открыл в 1993 году. Тогда будущий предприниматель еще работал фотографом и решил создать фотолабораторию «Кодак Экспресс — Фотомир». В 1998 году Никифоров открыл кафе SFC Chicken на Комсомольском проспекте, 11. Это было первое заведение, которое предлагало фаст-фуд в Перми. Сейчас «Фото мир», Chicken и другие кафе Никифорова входят в сеть «Алендвик». Дочь бывшего вице-губернатора Замыкает тройку самых богатых рестораторов дочь бывшего вице-губернатора Пермской области Николая Яшина Елена. За 2023 год чистая прибыль ее компаний составила 142,6 млн рублей. В СБИСе сказано, что Яшина является владелицей кафе «Улитка», «Маркс», «Центральной кофейни» и винного бутика «Винорио». Если первые три заведения в прошлом году работали в убыток, то винный бутик принес 4,7 млн рублей. Также Яшина владеет химической компанией и занимается инвестициями в недвижимость. Владелец скандального бизнес-центра Владельцы бизнес-центра открыли в нем ресторан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больше 100 млн рублей в 2023 году получил еще один бизнесмен и ресторатор. Речь об одном из владельцев скандального бизнес-центра «Магнат» Норике Петросяне. Он в 2024 году открыл ресторан «Паркинг» в своем бизнес-центре. Кроме этого, Петросян имеет долю в нижегородской компании по производству электродвигателей и является собственником предприятия по добыче драгоценных металлов в Якутии. За прошлый год его компании получили 137,2 млн рублей чистой прибыли. Петросян и вместе с другим владельцем «Магната» Гагиком Назаряном получил разрешение на строительство бизнес-центра на улице Монастырская, 2б в Перми в 2005 году. Строительство началось только спустя четыре года, но закончить работы не смогли, потому что не согласовали изменения в проекте. Здание признали незаконной постройкой. Добиться разрешения властей на открытие бизнес-центра владельцам удалось только в 2022 году. Учредитель парка и горнолыжного курорта В топ-5 самых богатых рестораторов вошел владелец парка Горького и горнолыжного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин. Ему принадлежат доли ресторанов The Amber и «Тсуру» на Луначарского, 69. В 2023 году эти заведения заработали 12,2 млн рублей. Но большую часть чистой прибыли Габдуллину принес парк и горнолыжный комплекс. Всего предприниматель заработал 97,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году сервис 2ГИС признал Пермь сладкой столицей России. Город стал лидером по открытию кондитерских. Остальных заведений общественного питания тоже заметно прибавилось. Кто открывает новые проекты, зарабатывает больше всех и чем владеет кроме ресторанов — в материале URA.RU. По данным сервиса СБИС, самым богатым пермским ресторатором является владелец кафе Happy Александр Броварец. Предпринимателю также принадлежит сеть аптек «Планета здоровья» и бизнес-центр «Садко», в котором находится кафе. Именно торговля медикаментами и управление недвижимостью принесла Броварцу в 2023 году доход в размере 2,6 млрд рублей. А в бюджете Happy, наоборот, образовался дефицит — 18,2 млн рублей. Второе место среди самых богатых рестораторов занимает владелец сети «Алендвик» Александр Никифоров. В 2023 году кафе быстрого питания Chicken, «Поке-man», «Пельмешки да вареники», Good news, BRandICE и другие заведения принесли предпринимателю 232,2 млн рублей. Другой бизнес за Никифоровым не числится. Про Никифорова известно, что свой бизнес он открыл в 1993 году. Тогда будущий предприниматель еще работал фотографом и решил создать фотолабораторию «Кодак Экспресс — Фотомир». В 1998 году Никифоров открыл кафе SFC Chicken на Комсомольском проспекте, 11. Это было первое заведение, которое предлагало фаст-фуд в Перми. Сейчас «Фото мир», Chicken и другие кафе Никифорова входят в сеть «Алендвик». Замыкает тройку самых богатых рестораторов дочь бывшего вице-губернатора Пермской области Николая Яшина Елена. За 2023 год чистая прибыль ее компаний составила 142,6 млн рублей. В СБИСе сказано, что Яшина является владелицей кафе «Улитка», «Маркс», «Центральной кофейни» и винного бутика «Винорио». Если первые три заведения в прошлом году работали в убыток, то винный бутик принес 4,7 млн рублей. Также Яшина владеет химической компанией и занимается инвестициями в недвижимость. Больше 100 млн рублей в 2023 году получил еще один бизнесмен и ресторатор. Речь об одном из владельцев скандального бизнес-центра «Магнат» Норике Петросяне. Он в 2024 году открыл ресторан «Паркинг» в своем бизнес-центре. Кроме этого, Петросян имеет долю в нижегородской компании по производству электродвигателей и является собственником предприятия по добыче драгоценных металлов в Якутии. За прошлый год его компании получили 137,2 млн рублей чистой прибыли. Петросян и вместе с другим владельцем «Магната» Гагиком Назаряном получил разрешение на строительство бизнес-центра на улице Монастырская, 2б в Перми в 2005 году. Строительство началось только спустя четыре года, но закончить работы не смогли, потому что не согласовали изменения в проекте. Здание признали незаконной постройкой. Добиться разрешения властей на открытие бизнес-центра владельцам удалось только в 2022 году. В топ-5 самых богатых рестораторов вошел владелец парка Горького и горнолыжного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин. Ему принадлежат доли ресторанов The Amber и «Тсуру» на Луначарского, 69. В 2023 году эти заведения заработали 12,2 млн рублей. Но большую часть чистой прибыли Габдуллину принес парк и горнолыжный комплекс. Всего предприниматель заработал 97,6 млн рублей.