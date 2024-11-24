Пермь стала лидером по динамике открытия новых кондитерских

Пермь стала лидером среди российских городов-миллионников по динамике открытия новых кондитерских. За последний год их количество выросло на 70%, пишет газета Business Class со ссылкой на исследование 2GIS.
«Общепит зачастую кажется предпринимателям одним из более легких видов деятельности с быстрым оборотом средств. Рост интереса к кондитерским изделиям особенно повышен среди молодежи. Молодые люди в возрасте 18-25 лет ведут беседы за чашечкой чая или заходят за перекусом. Кроме того, увеличение числа кондитерских продиктовано развитием новых вкусовых сочетаний», — пишет издание.
Рост числа кондитерских также связан с быстрой реакцией рынка на глобальные гастрономические тренды. Местные кондитеры быстро схватывают новые тренды и внедряют их в своих заведениях.
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