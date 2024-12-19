В результате стрельбы в Грузии погиб депутат Вахтанг Голандзия

Во время стрельбы в Абхазии пострадали несколько человек, в частности из-за ранений скончался депутат Вахтанг Голандзия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении. Его приводит telegram-канал Sputnik Абхазия. Также был ранен депутат Кан Кварчия. У него пострадала рука. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Стрельба возле здания парламента в Абхазии произошла 19 декабря. Об этом сообщили в прокуратуре РФ. В результате инцидента несколько людей получили ранения. Из-за чего произошла стрельба, неизвестно.
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