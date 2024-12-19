В результате стрельбы в Грузии погиб депутат Вахтанг Голандзия

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В результате стрельбы депутат Кан Кварчия был ранен в руку
В результате стрельбы депутат Кан Кварчия был ранен в руку Фото:

Во время стрельбы в Абхазии пострадали несколько человек, в частности из-за ранений скончался депутат Вахтанг Голандзия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении. Его приводит telegram-канал Sputnik Абхазия. Также был ранен депутат Кан Кварчия. У него пострадала рука. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стрельба возле здания парламента в Абхазии произошла 19 декабря. Об этом сообщили в прокуратуре РФ. В результате инцидента несколько людей получили ранения. Из-за чего произошла стрельба, неизвестно. 

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Во время стрельбы в Абхазии пострадали несколько человек, в частности из-за ранений скончался депутат Вахтанг Голандзия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. «Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении. Его приводит telegram-канал Sputnik Абхазия. Также был ранен депутат Кан Кварчия. У него пострадала рука. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрельба возле здания парламента в Абхазии произошла 19 декабря. Об этом сообщили в прокуратуре РФ. В результате инцидента несколько людей получили ранения. Из-за чего произошла стрельба, неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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