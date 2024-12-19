Кто такой Влад Бумага: история успеха самого популярного детского блогера

Влад Бумага сегодня — один из самых популярных блогеров в России. На его канал «A4» подписаны десятки миллионов человек. 19 декабря на «Прямой линии» он признался президенту РФ Владимиру Путину, что стал отцом. URA.RU рассказывает о том, как Влад Бумага покорил YouTube и стал самым популярным детским блогером страны.
Детство
Влад Бумага родился в Минске в 1996 году. Отец будущего блогера работал инженером-строителем, а мама преподавала в школе. В детстве мальчик сильно комплексовал из-за фамилии: в школе его дразнили, и он даже планировал поменять надпись «Бумага» в паспорте на что-нибудь звучащее.
Помимо уроков, Влад Бумага увлекался хоккеем: играл в «Динамо» и даже в течение года тренировался в Чехии. Но из-за травмы на спортивной карьере пришлось поставить крест. И тогда Влад решил попробовать заняться творчеством.
Первые шаги на YouTube
29 ноября 2014 год на YouTube-канале Влада Бумаги «A4» вышло первое видео. 18-летний блогер публиковал ролики, в которых проходил самые разные челленджи.
Впервые аудитория заметила Влада после пародии на Ice Bucket Challenge — популярный в свое время челлендж, суть которого заключалась в том, чтобы вылить на себя ведро холодной воды. Вскоре на канале «A4» вышел ролик, в котором блогер в течение 24 часов развлекается в батутном центре — это привлекло еще одну волну поклонников. А кавер на популярную песню «Тает лед» сделал Влада Бумагу настоящей звездой.
Творческая карьера Влада Бумаги
Одной из самых популярных тем на канале Влада Бумаги стала помощь нуждающимся. Блогер помогал бабушкам, оплачивая их проезд в транспорте, оставлял курьерам огромные чаевые и исполнял давнюю мечту случайных подписчиков.
Аудиторию детей Влад Бумага заработал, в первую очередь, на роликах, в которых он соревнуется со своими друзьями. Команда на скорость пила пять литров воды, соревновалась на беговой дорожке и в целом выполняла самые разные челленджи.
В 2020 году Влад Бумага привлек к себе внимание шокирующим образом: в сети начали распространяться слухи, что он погиб в автокатастрофе. Но вскоре блогер опроверг слухи — и под шумок опубликовал свой дебютный альбом «Детские песни».
За годы Влад Бумага набрал огромную аудиторию: на его основной канал подписаны более 71 миллиона подписчиков. Блогер успел возглавить рейтинг «Топ авторов» на площадке в России, побывал на «Вечернем Урганте» и даже запустил свой бренд чипсов.
Но не обошлось и без скандалов. Западные коллеги обратили внимание, что Влад Бумага черпает вдохновение у западного блогера MrBeast — многие идеи роликов для канала «A4» оказались «подсмотрены» у коллеги по YouTube.
Личная жизнь Влада Бумаги
Влад Бумага оказался однолюбом. Блогер начал встречаться с Юлией Годуновой еще в марте 2017 года. Девушка также начала снимать ролики, в которых рассказывает о своей жизни, путешествиях и моде.
В начале 2024 года влюбленные рассказали подписчикам о том, что ждут ребенка. 8 мая у Влада и Юлии появилась дочка. Звездные родители назвали девочку Оливией.
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