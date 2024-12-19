Первый вице-губернатор Челябинской области Мамин уходит в отставку

19 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

С завтрашнего дня Мамин больше не работает в правительстве Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин с 20 декабря освобожден от занимаемой должности. Соответствующее поставление за подписью губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации. «Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя Губернатора Челябинской области, расторгнув с ним Трудовой договор 20 декабря 2024 года по инициативе работника. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в документе, который размещен на портале правовой информации 19 декабря. Мамин был назначен первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур. Сразу после выборов губернатора, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. По данным URA.RU, Мамин не будет окончательно рвать связи с Челябинской областью. Он останется в советах директором хоккейного клуба «Трактор» и футбольного клуба «Челябинск». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин с 20 декабря освобожден от занимаемой должности. Соответствующее поставление за подписью губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации. «Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя Губернатора Челябинской области, расторгнув с ним Трудовой договор 20 декабря 2024 года по инициативе работника. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в документе, который размещен на портале правовой информации 19 декабря. Мамин был назначен первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур. Сразу после выборов губернатора, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов. По данным URA.RU, Мамин не будет окончательно рвать связи с Челябинской областью. Он останется в советах директором хоккейного клуба «Трактор» и футбольного клуба «Челябинск».