Первый вице-губернатор Челябинской области Мамин уходит в отставку

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин с 20 декабря освобожден от занимаемой должности. Соответствующее поставление за подписью губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации.
«Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя Губернатора Челябинской области, расторгнув с ним Трудовой договор 20 декабря 2024 года по инициативе работника. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в документе, который размещен на портале правовой информации 19 декабря.
Мамин был назначен первым вице-губернатором Челябинской области 26 апреля 2019 года. Это произошло после смены власти в регионе, когда врио губернатора стал Текслер. Оба вместе работали в Норильске, а потом в Минэнерго РФ. В правительстве региона Мамин считался одной из самых сильных фигур.
Сразу после выборов губернатора, на которых Текслер переизбрался на второй срок, Мамин ушел в долгий отпуск при этом оставшись на посту первого замглавы региона. Функционал Мамина перешел к Ивану Куцевляку, который был назначен первым вице-губернатором после выборов.
По данным URA.RU, Мамин не будет окончательно рвать связи с Челябинской областью. Он останется в советах директором хоккейного клуба «Трактор» и футбольного клуба «Челябинск».
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