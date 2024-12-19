ВСУ атаковали Белгород во время прямой линии Путина

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Обломки дрона упали на важный соцобъект в Белгородской области
Обломки дрона упали на важный соцобъект в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками. В результате удара повреждения получили семь автомобилей. Среди людей пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

«ВСУ нанесли удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал», — заявил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, обломки дрона упали на стоянке социального объекта — в итоге повреждения получили несколько автомобилей. Также в одном из зданий повреждены остекление и дверь.

В селе Двулучное, где непосредственно сдетонировал дрон, в частном доме выбило окна, посекло забор, а также у рядом стоящей машины были выбиты стекла и поврежден кузов. В Шебекинском округе в хуторе Балки из-за прилета снаряда были разрушены заборы и постройки, расположенные на территориях дворов.

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Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками. В результате удара повреждения получили семь автомобилей. Среди людей пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  «ВСУ нанесли удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал», — заявил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, обломки дрона упали на стоянке социального объекта — в итоге повреждения получили несколько автомобилей. Также в одном из зданий повреждены остекление и дверь. В селе Двулучное, где непосредственно сдетонировал дрон, в частном доме выбило окна, посекло забор, а также у рядом стоящей машины были выбиты стекла и поврежден кузов. В Шебекинском округе в хуторе Балки из-за прилета снаряда были разрушены заборы и постройки, расположенные на территориях дворов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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