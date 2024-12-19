Зеленский после слов Путина заявил, что Украина не будет продлевать транзит газа

Украина перестанет поставлять российский газ через свою территорию после слов президента РФ Владимира Путина о прекращении заключения контрактов со следующего года. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.
«Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что решение может быть пересмотрено, если Европа не будет платить деньги России за газ до окончания конфликта. Кроме того, украинский лидер также обсудил этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и сообщил ему о своей решительной позиции.
Ранее Путин заявил, что контракта на транзит российского газа через Украину в будущем не будет. Он отметил, что компания «Газпром» это переживет.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце года, при этом Киев не планирует его продлевать. В СМИ обсуждаются схемы, позволяющие европейским странам покупать газ у России до его отправки потребителям, а также возможность закупки газа у РФ третьими странами, например, Азербайджаном, для поставок в Европу через Украину.
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