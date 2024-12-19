«Путин с насмешкой бросил вызов»: как на Западе и в мире отреагировали на «Прямую линию»

После начала «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным многие западные СМИ стали публиковать материалы с реакцией на выступление российского главы. Они отмечали его понимание ситуации, продолжительность пресс-конференции и то, что Путин с насмешкой бросает вызов Западу. Среди комментаторов встречалось много пользователей, которые писали, в частности, о преимуществах «Орешника» и о том, что глава России не хочет войны с Западом. О реакции иностранных СМИ и пользователей на «Прямую линию» — в материале URA.RU.
Реакция СМИ
В издании ITV News охарактеризовали прямую линию как ежегодное мероприятие, позволяющее гражданам РФ и журналистам прямо задать вопросы главе государства, при ответе на которые президент демонстрирует понимание ситуации в стране и озвучивает тезисы на внутренние и международные проблемы. В издании Daily Mail сообщили, что «Путин с насмешкой бросил вызов западным союзникам Украины».
Издание Alarabiya news пишет, что Путин «признал» ошибку, которую спецслужбы якобы допустили в расследовании начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. На самом деле российский президент говорил о том, что спецслужбы «пропускают» удары, в частности, по Кириллову и по журналистке Дарье Дугиной. В издании The Straits Times сообщили, что Путин готов на переговоры по Украине, и при этом добавили, что эти переговоры состоятся именно с Трампом, хотя российский президент подчеркивал, что переговоры будут вестись с легитимным, именно украинским правительством.
«Путин в самом начале ругал Германию, где отсутствие национальной идентичности проявляется в том, что песни поются на английском языке», — привели цитату Bild в telegram-канале URA.RU.
В материале издания NBC News говорится, что на вопрос американского журналиста Кира Симмонса о встрече избранного президента США Дональда Трампа с Путиным, российский глава ответил якобы пренебрежительно. «Он сказал, что не знает, когда встретится с Трампом, но он „готов“, добавив: „Что касается вашего комментария о моей слабости: те, кто вам платит, хотят этого“, — написали в издании. Там также отметили, что „Прямая линия“, несмотря на свою продолжительность, не побила рекорд в четыре часа 47 минут, который Путин установил в 2013 году. В китайском СМИ China Daily отметили, что отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня благодаря высокому уровню взаимного доверия между двумя странами.
В издании Wall Street Journal отметили, что президент РФ «хвастался». Также о том, что Путин гордится устойчивостью вопреки санкциям, писали в Die Zeit. В The Sun отметили обращение российского главы к «западному скептицизму» по поводу ракеты «Орешник». Эти тезисы приводит журналист Руслан Осташко в своем telegram-канале.
Комментарии иностранных пользователей
Макс из Манчестера (Великобритания) с восхищением написал со ссылкой на друга, живущего в Москве, что в России человек может обратиться к врачу общей помощи в тот же день, когда почувствовал себя плохо, и в этот же день сдать анализы. Здравоохранение в РФ отмечал и британский пользователь с ником Clic из Кокейна.
Человек с никнеймом Счастливый Вхаммер из Норт-Эссекса (Британия) подчеркнул, что корни конфликта на Украине лежат перед дверями Евросоюза. По его словам, Киев в этом противостоянии проиграет.
«Ее корни [спецоперации] лежат прямо у дверей ЕС. Если бы они не вмешались в 2013-2014, этого бы никогда не произошло. Украина в итоге проиграет и все», — сообщил Счастливый Вхаммер.
Пользователь Phil_McCrackin из Мумбаи, Индия отметил, что вся Украина, кроме присоединенных к РФ территорий, бесполезна и не нужна ей. А человек под ником truedemocracyfirst из Белфаста в Великобритании сообщил, что для достижения мира нужно всего лишь отказать Украине во вступлении в НАТО и провести референдум среди украинцев и по его итогам провести новые линии.
Пользователь из Великобритании Дудеруффиан написал, что его страна проиграла бы России, потому что имеет только «несколько танков». Пользователь Хохохоллоло из Лондона заявил, что при бюджете в триллион долларов оборонный комитет США не имеет оружия, испытанного в войнах, и 70% из их вооружений выйдут из строя в реальной боевой обстановке. Пользователи Некто по имени Тим и Кетхиросс из Хайлендса в Британии и Канзассити в США отмечали, что Запад не остановит «Орешник».
«Защиты от этой ракеты нет ни у кого. Наши правительства были слишком заняты заботой о границах других стран, чтобы беспокоиться о своих собственных», — написал Кетхиросс.
Некоторые фантазировали о прилете гиперзвуковой ракеты в британскую мэрию и в премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также о бое Путина против Стармера. Также пользователи замечали вне зависимости от их позиции, что ответы Путина впечатляют и отличают его от европейских лидеров.
«Путин явно не хочет войны с нами. Если читать между строк», — отметил пользователь из Бристоля в Великобритании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.