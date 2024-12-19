Захарова после вопроса URA.RU Путину подтвердила, что РФ пригласит на 9 Мая представителей Британии и США

Захарова: РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции
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Союзники СССР по антигитлеровской коалиции будут приглашены на празднование 80-летия Победы в ВОВ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции будут приглашены на празднование 80-летия Победы в ВОВ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Россия пригласит на День Победы 9 Мая представителей антигитлеровской коалиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции», — сообщила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Она сказала об этом после того, как корреспондент URA.RU в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным спросила его о том, будут ли приглашены союзники СССР по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. В ответ на вопрос журналиста информагентства, глава России заявил, что в стране будут рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату.

Основными членами антигитлеровской коалиции были СССР, США и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились Китай, Франция, Югославия, Польша, Чехословакия и другие. К сентябрю 1945 года объединение насчитывало 56 государств.

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Россия пригласит на День Победы 9 Мая представителей антигитлеровской коалиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции», — сообщила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Она сказала об этом после того, как корреспондент URA.RU в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным спросила его о том, будут ли приглашены союзники СССР по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. В ответ на вопрос журналиста информагентства, глава России заявил, что в стране будут рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату. Основными членами антигитлеровской коалиции были СССР, США и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились Китай, Франция, Югославия, Польша, Чехословакия и другие. К сентябрю 1945 года объединение насчитывало 56 государств.
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