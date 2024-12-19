Захарова после вопроса URA.RU Путину подтвердила, что РФ пригласит на 9 Мая представителей Британии и США

Россия пригласит на День Победы 9 Мая представителей антигитлеровской коалиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции», — сообщила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Она сказала об этом после того, как корреспондент URA.RU в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным спросила его о том, будут ли приглашены союзники СССР по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. В ответ на вопрос журналиста информагентства, глава России заявил, что в стране будут рады видеть всех, кто приедет в эту знаменательную дату.
Основными членами антигитлеровской коалиции были СССР, США и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились Китай, Франция, Югославия, Польша, Чехословакия и другие. К сентябрю 1945 года объединение насчитывало 56 государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.