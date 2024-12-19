«Придет новая пандемия»: свердловский врач рассказал о надвигающемся вирусе

Вирус гриппа птиц постоянно трансформируется и в ближайшее время может стать опасным для человека. Об этом заявил эксперт лабораторной диагностики, врач из Свердловской области Александр Соловьев.
«Сейчас мы находимся на пороге новых проблем. Речь идет о птичьем гриппе, который последние три года активно меняется, меняет свою рецептурную настроенность на млекопитающих, а с них — и на человека. Вирусу достаточно 1-2 мутаций для того, чтобы начать массово инфицировать людей», — сказал Соловьев в эфире ОТВ.
Он считает, что новая пандемия вызвана переориентацией России на туризм и работу с Китаем, Африкой и Ближнем Востоком. По словам Соловьева, роста тяжелых случаев заболеваемости не избежать.
В октябре на Камчатской птицефабрике обнаружили птичий грипп, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о высоком риске распространения птичьего гриппа и призвала к вакцинации.
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