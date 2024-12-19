«Придет новая пандемия»: свердловский врач рассказал о надвигающемся вирусе

Свердловский врач предупредил о распространении птичьего гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт считает, что новая пандемия придет из Китая, Африки и Ближнего Востока
Эксперт считает, что новая пандемия придет из Китая, Африки и Ближнего Востока Фото:

Вирус гриппа птиц постоянно трансформируется и в ближайшее время может стать опасным для человека. Об этом заявил эксперт лабораторной диагностики, врач из Свердловской области Александр Соловьев.

«Сейчас мы находимся на пороге новых проблем. Речь идет о птичьем гриппе, который последние три года активно меняется, меняет свою рецептурную настроенность на млекопитающих, а с них — и на человека. Вирусу достаточно 1-2 мутаций для того, чтобы начать массово инфицировать людей», — сказал Соловьев в эфире ОТВ.

Он считает, что новая пандемия вызвана переориентацией России на туризм и работу с Китаем, Африкой и Ближнем Востоком. По словам Соловьева, роста тяжелых случаев заболеваемости не избежать.

В октябре на Камчатской птицефабрике обнаружили птичий грипп, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о высоком риске распространения птичьего гриппа и призвала к вакцинации.

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Вирус гриппа птиц постоянно трансформируется и в ближайшее время может стать опасным для человека. Об этом заявил эксперт лабораторной диагностики, врач из Свердловской области Александр Соловьев. «Сейчас мы находимся на пороге новых проблем. Речь идет о птичьем гриппе, который последние три года активно меняется, меняет свою рецептурную настроенность на млекопитающих, а с них — и на человека. Вирусу достаточно 1-2 мутаций для того, чтобы начать массово инфицировать людей», — сказал Соловьев в эфире ОТВ. Он считает, что новая пандемия вызвана переориентацией России на туризм и работу с Китаем, Африкой и Ближнем Востоком. По словам Соловьева, роста тяжелых случаев заболеваемости не избежать. В октябре на Камчатской птицефабрике обнаружили птичий грипп, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о высоком риске распространения птичьего гриппа и призвала к вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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