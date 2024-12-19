В Кургане цена проезда в «Ласточке» с 1 января 2025 года снизится на 11%

Стоимость проезда в «Ласточке» из Кургана в Екатеринбург не изменится с 1 января 2024 года. Решение об индексации на 5,8% тарифов коснется перевозок пригородными электричками на территории Курганской области, а поезд «Ласточка» относится к категории поездов дальнего следования и обслуживается другой организацией тарифы которой были проиндексированы с 1 декабря 2024 года. С учетом сезонной скидки, стоимость проезда с 1 января 2025 года не повысится, а наоборот, снизится на 11%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».
«Информация о повышении стоимости проезда в поездах Ласточка по маршруту „Курган — Екатеринбург — Курган“ с 1 января 2024 года не соответствует действительности. Этот поезд относится к категории поездов дальнего следования и обслуживается АО „ФПК“, тарифы которой были проиндексированы с 1 декабря 2024 года на 11,6%. Решение об индексации на 5,8% тарифов АО „СПК“ коснется перевозок пригородными электричками на территории Курганской области», — говорится в сообщении.
При этом для таких поездов действует график гибкого регулирования, учитывающий сезонные колебания спроса на перевозки. Стоимость проезда с учетом графика составит в 2025 году: с 1 по 8 января 2025 г. — 1 490,40 рублей (скидка 11%), а с 9 по 31 января 2025 г. — 1 339,70 рублей (скидка 20%).
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы с Нового года будут платить за скоростную электричку до Екатеринбурга на 6% больше. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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