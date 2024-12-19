19 декабря 2024

Количество туристов резко сократилось в Курганской области

В Курганской области в два раза сократилось количество туристических поездок
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество туристов резко сократилось
Количество туристов резко сократилось Фото:

За первые 9 месяцев 2024 года в пределах Курганской области было совершенно 252 тысячи туристских поездок. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приводит Росстат на сайте государственной статистики.

«С января по сентябрь в пределах Курганской области было совершено 252 129 туристских поездок, что в два раза меньше, чем в 2023 году, а также в 2,4 раза меньше, чем в 2022 году», — говорится на сайте ЕМИСС.

В Тюменской области количество поездок увеличилось на 11%, а в Челябинской области на 0,6%. По УрФО количество поездок сократилось на 8%.

Ранее URA.RU сообщало, что сфера туризма Курганской области страдает от недостаточного финансирования и износа материальной базы. Эта проблема оказывает существенное воздействие на возможности развития туризма в области.

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За первые 9 месяцев 2024 года в пределах Курганской области было совершенно 252 тысячи туристских поездок. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приводит Росстат на сайте государственной статистики. «С января по сентябрь в пределах Курганской области было совершено 252 129 туристских поездок, что в два раза меньше, чем в 2023 году, а также в 2,4 раза меньше, чем в 2022 году», — говорится на сайте ЕМИСС. В Тюменской области количество поездок увеличилось на 11%, а в Челябинской области на 0,6%. По УрФО количество поездок сократилось на 8%. Ранее URA.RU сообщало, что сфера туризма Курганской области страдает от недостаточного финансирования и износа материальной базы. Эта проблема оказывает существенное воздействие на возможности развития туризма в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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