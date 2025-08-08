В Сочи задерживают рейсы из-за дронов ВСУ

В аэропорту Сочи задержаны свыше 50 рейсов
В Сочи задержаны более 50 рейсов из-за беспилотной опасности в городе и временного ограничения работы аэропорта. Об этом свидетельствует онлайн-табло сочинского аэропорта. На вылет задержаны 50 рейсов, на прилет — около 15. 

Сейчас в курортном городе задержаны вылеты в такие города, как Казань, Оренбург, Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Стамбул, Екатеринбург, Пермь, Иркутск. Также отмечаются задержки на вылет и за границу: самолеты не могут отправиться в Батуми, Ереван, Тбилиси, Дубай.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе силы ПВО задействованы для отражения атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны. Глава города обратился к жителям и гостям курорта с призывом сохранять спокойствие и строго придерживаться установленных правил безопасности.

