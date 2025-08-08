На границе РФ и Абхазии скопилась километровая пробка

На российско-абхазской границе в районе контрольно-пропускного пункта «Псоул» образовалась автомобильная пробка длиной примерно два километра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
«В непосредственной близости к пункту пропуска образовалась автомобильная пробка протяженностью около двух километров», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее проезд через автомобильный пункт пропуска Адлер на российско-абхазской границе был временно остановлен в связи с риском атаки беспилотников. Как передает RT, речь идет о временном закрытии контрольно-пропускного пункта «Псоу».
