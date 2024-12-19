Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в запуске неприемлемой кампании против Венгрии после того, как было предложено рождественское прекращение огня. Министр выразил мнение, что за действия президента Украины Владимира Зеленского должен судить украинский народ.
«Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться», — сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Он подчеркнул, что Венгрия предложила план по прекращению огня, который сейчас находится на рассмотрении у лидеров стран.
Петер Сийярто выразил надежду, что каждый лидер будет отчитываться перед избирателями о своем решении. Венгерский министр подчеркнул, что его страна выполнила свою роль, создав возможность для прекращения огня и теперь ждет реакции от украинской стороны.
Отношения между Украиной и Венгрией осложнились после того, как украинский президент Владимир Зеленский критически высказался о роли Венгрии в переговорах с Россией. В ответ на это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, предложил рождественское прекращение огня, подчеркнув, что ответственность за решение лежит на Украине.
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