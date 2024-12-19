Мэр из ЯНАО подарит ребенку пианино на Новый год

Глава Муравленко Елена Молдован приняла участие в «Елке желаний». Она подарит ребенку из Надыма пианино на Новый год. Об этом Молдован рассказала в соцсетях.
«Маленький Семен из Надыма мечтает о пианино. Благодаря Всероссийской акции „Ёлка желаний“ оно у него скоро появится. С большим удовольствием стала помощницей Дедушки Мороза», — рассказала глава Муравленко в своем telegram-канале.
Акция «Елка желаний» проводится уже 6 лет. Благодаря ей новогодние подарки получили более 200 тысяч детей.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов подарит шестилетней девочке из Губкинского поницикл. А на Совете глав ему досталось желание восьмилетней Арины из подшефной Волновахи, девочка мечтает о велосипеде.
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