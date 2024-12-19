19 декабря 2024

Мэр из ЯНАО подарит ребенку пианино на Новый год

Глава Муравленко Молдован подарит ямальскому мальчику пианино на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Пианино подарит Елена Молдован ребенку из Надыма
Пианино подарит Елена Молдован ребенку из Надыма Фото:

Глава Муравленко Елена Молдован приняла участие в «Елке желаний». Она подарит ребенку из Надыма пианино на Новый год. Об этом Молдован рассказала в соцсетях. 

«Маленький Семен из Надыма мечтает о пианино. Благодаря Всероссийской акции „Ёлка желаний“ оно у него скоро появится. С большим удовольствием стала помощницей Дедушки Мороза», — рассказала глава Муравленко в своем telegram-канале. 

Акция «Елка желаний» проводится уже 6 лет. Благодаря ей новогодние подарки получили более 200 тысяч детей. 

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов подарит шестилетней девочке из Губкинского поницикл. А на Совете глав ему досталось желание восьмилетней Арины из подшефной Волновахи, девочка мечтает о велосипеде. 

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Глава Муравленко Елена Молдован приняла участие в «Елке желаний». Она подарит ребенку из Надыма пианино на Новый год. Об этом Молдован рассказала в соцсетях.  «Маленький Семен из Надыма мечтает о пианино. Благодаря Всероссийской акции „Ёлка желаний“ оно у него скоро появится. С большим удовольствием стала помощницей Дедушки Мороза», — рассказала глава Муравленко в своем telegram-канале.  Акция «Елка желаний» проводится уже 6 лет. Благодаря ей новогодние подарки получили более 200 тысяч детей.  Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов подарит шестилетней девочке из Губкинского поницикл. А на Совете глав ему досталось желание восьмилетней Арины из подшефной Волновахи, девочка мечтает о велосипеде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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