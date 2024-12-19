Орбан предложил обменять 700 пленных между Россией и Украиной

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил разочарование в связи с отклонением Киевом предложения о рождественском перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной. Обменять предлагалось около 700 пленных с каждой стороны.
«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — отметил Орбан на пресс-конференции по итогам саммита Европейского Союза. Так премьер-министр Венгрии прокомментировал свое предложение о рождественском перемирии и обмене пленными, которое глава Украины Владимир Зеленский отверг.
Дополнительно Орбан напомнил о важности сохранения европейских ценностей. Политик отметил, что люди много говорят о ценностях, но самой главной из них «является жизнь».
Сложности в отношениях между Украиной и Венгрией возникли после критических замечаний Зеленского о роли европейской страны в диалоге с Россией. В ответ на эти высказывания Орбан предложил идею рождественского перемирия, указав на то, что ответственность за принятие решений лежит на Украине.
Спустя некоторое время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в проведении недопустимой кампании против его страны. Он отметил, что действия Зеленского должен судить украинский народ.
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