Орбан высказал надежду на рождественский обмен пленными между РФ и Украиной

Надежда на обмен пленными между Россией и Украиной сохраняется во время «рождественского перемирия». Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Россия согласилась на этот обмен, а Украина — отказалась.
«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он отметил, что 11 декабря обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность масштабного обмена пленными на Рождество, глава России согласился. Затем, по словам премьер-министра, Будапешт довел инициативу до Киева, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг ее, Орбан публично выразил разочарование.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва, в отличие от Киева поддерживает предложение Венгрии об обмене. Он отмечал, что, несмотря на это, Россия продолжит консультации по установлению мира.
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