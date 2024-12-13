Орбан высказал надежду на рождественский обмен пленными между РФ и Украиной

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обмен пленными между Москвой и Киевом все-таки возможен
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обмен пленными между Москвой и Киевом все-таки возможен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Надежда на обмен пленными между Россией и Украиной сохраняется во время «рождественского перемирия». Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Россия согласилась на этот обмен, а Украина — отказалась.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он отметил, что 11 декабря обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность масштабного обмена пленными на Рождество, глава России согласился. Затем, по словам премьер-министра, Будапешт довел инициативу до Киева, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг ее, Орбан публично выразил разочарование.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва, в отличие от Киева поддерживает предложение Венгрии об обмене. Он отмечал, что, несмотря на это, Россия продолжит консультации по установлению мира.

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Надежда на обмен пленными между Россией и Украиной сохраняется во время «рождественского перемирия». Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Россия согласилась на этот обмен, а Украина — отказалась. «Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он отметил, что 11 декабря обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность масштабного обмена пленными на Рождество, глава России согласился. Затем, по словам премьер-министра, Будапешт довел инициативу до Киева, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг ее, Орбан публично выразил разочарование. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва, в отличие от Киева поддерживает предложение Венгрии об обмене. Он отмечал, что, несмотря на это, Россия продолжит консультации по установлению мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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