Где с 1 января будет действовать туристический налог

С 1 января 2025 года в России вводится туристический налог вместо курортного сбора. Он будет действовать более чем в 55 регионах, где местные власти установят размеры сбора.
«Туристический налог планируют ввести не менее 55 регионов России», — сообщает ТАСС. Налог будет включен в стоимость проживания, и постояльцам не придется платить отдельно. Его будут уплачивать организации и ИП, владеющие отелями. Ожидается, что местные власти сами будут определять размер сбора.
Ставка налога на 2025 год составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей. Каждый год максимальный размер налога будет увеличиваться, к 2029 году достигнув 5%. В туристический сезон ставка может возрастать, но не превысит установленный максимум.
Налог не коснется льготных категорий граждан. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, ветераны, инвалиды боевых действий и дети-инвалиды.
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