Где с 1 января будет действовать туристический налог

Туристический налог введут в более чем 55 регионах России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местные власти сами определят размер налога в своем регионе
Местные власти сами определят размер налога в своем регионе Фото:

С 1 января 2025 года в России вводится туристический налог вместо курортного сбора. Он будет действовать более чем в 55 регионах, где местные власти установят размеры сбора.

«Туристический налог планируют ввести не менее 55 регионов России», — сообщает ТАСС. Налог будет включен в стоимость проживания, и постояльцам не придется платить отдельно. Его будут уплачивать организации и ИП, владеющие отелями. Ожидается, что местные власти сами будут определять размер сбора.

Ставка налога на 2025 год составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей. Каждый год максимальный размер налога будет увеличиваться, к 2029 году достигнув 5%. В туристический сезон ставка может возрастать, но не превысит установленный максимум.

Налог не коснется льготных категорий граждан. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, ветераны, инвалиды боевых действий и дети-инвалиды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2025 года в России вводится туристический налог вместо курортного сбора. Он будет действовать более чем в 55 регионах, где местные власти установят размеры сбора. «Туристический налог планируют ввести не менее 55 регионов России», — сообщает ТАСС. Налог будет включен в стоимость проживания, и постояльцам не придется платить отдельно. Его будут уплачивать организации и ИП, владеющие отелями. Ожидается, что местные власти сами будут определять размер сбора. Ставка налога на 2025 год составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей. Каждый год максимальный размер налога будет увеличиваться, к 2029 году достигнув 5%. В туристический сезон ставка может возрастать, но не превысит установленный максимум. Налог не коснется льготных категорий граждан. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, ветераны, инвалиды боевых действий и дети-инвалиды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...