Подземный тоннель в центре Екатеринбурга удлинят почти в три раза

20 декабря 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Тоннель проведут через реку Исеть (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге тоннель через реку Исеть под улицей Куйбышева сделают почти в три раза длиннее, чем планировалось ранее. Его длина составит 87 метров. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки территории, рассказали в пресс-службе администрации. «Строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“. Подземный переход соединит две части набережной Исети — от дендропарка к пространству вдоль цирка и ледовой арены», — следует из сообщения. Изначально предполагалось, что длина тоннеля составит 30 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге тоннель через реку Исеть под улицей Куйбышева сделают почти в три раза длиннее, чем планировалось ранее. Его длина составит 87 метров. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки территории, рассказали в пресс-службе администрации. «Строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“. Подземный переход соединит две части набережной Исети — от дендропарка к пространству вдоль цирка и ледовой арены», — следует из сообщения. Изначально предполагалось, что длина тоннеля составит 30 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.