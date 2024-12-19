Подземный тоннель в центре Екатеринбурга удлинят почти в три раза

В Екатеринбурге тоннель через реку Исеть под улицей Куйбышева сделают почти в три раза длиннее, чем планировалось ранее. Его длина составит 87 метров. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки территории, рассказали в пресс-службе администрации.
«Строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“. Подземный переход соединит две части набережной Исети — от дендропарка к пространству вдоль цирка и ледовой арены», — следует из сообщения.
Изначально предполагалось, что длина тоннеля составит 30 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
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