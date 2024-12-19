19 декабря 2024

Подземный тоннель в центре Екатеринбурга удлинят почти в три раза

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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, девушка, мост, холод, подземный переход, человек, тоннель, переход, плохая погода, мрак, климат, мокрый асфальт, природа, весна, дождь, коммунальный мост, влажность, облачность, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
Тоннель проведут через реку Исеть (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге тоннель через реку Исеть под улицей Куйбышева сделают почти в три раза длиннее, чем планировалось ранее. Его длина составит 87 метров. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки территории, рассказали в пресс-службе администрации.

«Строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“. Подземный переход соединит две части набережной Исети — от дендропарка к пространству вдоль цирка и ледовой арены», — следует из сообщения.

Изначально предполагалось, что длина тоннеля составит 30 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.

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В Екатеринбурге тоннель через реку Исеть под улицей Куйбышева сделают почти в три раза длиннее, чем планировалось ранее. Его длина составит 87 метров. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки территории, рассказали в пресс-службе администрации. «Строительством тоннеля, длина которого составит 87 метров, занимается ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“. Подземный переход соединит две части набережной Исети — от дендропарка к пространству вдоль цирка и ледовой арены», — следует из сообщения. Изначально предполагалось, что длина тоннеля составит 30 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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