19 декабря 2024

После заражения ботулизмом в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный Новогодний вечер для представителей Средств Массовой Информации. Екатеринбург, консервы, фуршет, областная газета, еда, накрытый стол, скатерть
Обычная банка консервов оказалась смертельно опасной (архивное фото) Фото:

После заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Возбуждено дело по ч.1 ст. 236 УК РФ — „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет», — объяснил собеседник агентства.

Две екатеринбурженки, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину» (произведены в Калининградской области). Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины.

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После заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник. «Возбуждено дело по ч.1 ст. 236 УК РФ — „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет», — объяснил собеседник агентства. Две екатеринбурженки, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину» (произведены в Калининградской области). Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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