После заражения ботулизмом в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Возбуждено дело по ч.1 ст. 236 УК РФ — „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет», — объяснил собеседник агентства.
Две екатеринбурженки, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину» (произведены в Калининградской области). Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины.
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