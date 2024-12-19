После заражения ботулизмом в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

20 декабря 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Обычная банка консервов оказалась смертельно опасной (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU После заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник. «Возбуждено дело по ч.1 ст. 236 УК РФ — „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет», — объяснил собеседник агентства. Две екатеринбурженки, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину» (произведены в Калининградской области). Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник. «Возбуждено дело по ч.1 ст. 236 УК РФ — „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей“. Виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет», — объяснил собеседник агентства. Две екатеринбурженки, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину» (произведены в Калининградской области). Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Сейчас обе пациентки в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Эксперты свердловского управления Роспотребнадзора взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины.