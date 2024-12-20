20 декабря 2024

«Валите из такси и ищите работу»: тюменцам не дали устроить бунт против «Яндекс Go»

Российские таксисты сорвали забастовку тюменских водителей против «Яндекс Go»
© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-забастовка тюменских таксистов отменяется. Но надолго ли?
Онлайн-забастовка тюменских таксистов отменяется. Но надолго ли? Фото:

Онлайн-забастовка тюменских таксистов против агрегатора «Яндекс. Go» закончилась, не успев начаться. По словам источников URA.RU, водители сервиса из других регионов отказались принимать в ней участие: тюменцев поддержали только в соседних ХМАО и ЯНАО, а также Челябинской области. По мнению инсайдеров агентства, среди таксистов сервиса произошел большой раскол, потому что одних условия работы устраивают, а других — категорически нет.

«Онлайн-забастовка тюменских таксистов анонсировалась как нечто грандиозное. Акция, должна была привлечь внимание руководства „Яндекса“ и сделать условия работы лучше. Но на деле несостоявшийся бунт показал, что многих таксистов, если брать в масштабе страны, все устраивает: они работают, зарабатывают и, в принципе, довольны жизнью. Так что никакие бунты им оказались не нужны», — пояснил владелец одного из тюменских таксопарков.

Группа инициативных тюменских таксистов решила устроить онлайн-бунт против «Яндекс. Go»
Группа инициативных тюменских таксистов решила устроить онлайн-бунт против «Яндекс. Go»
Фото:

Чем недовольны тюменские таксисты?

Информация о подготовке онлайн-забастовки тюменских таксистов против «Яндекс. Go» появилась в распоряжении URA.RU 4 декабря. Владелец одного из местных таксопарков рассказал журналистам агентства, что водители готовят список требований к агрегатору, который затем планируют публиковать на крупных интернет-площадках в виде спама. То есть, рассылка планировалась массовая, на таких ресурсах, как Google Play, 2ГИС и ВК.

По данным на начало декабря, список претензий к агрегаторам состоял из четырех базовых требований:

Минимальная стоимость поездки должна составлять 200 рублей;
тариф «Вместе» должен быть ликвидирован;
водители перед подтверждением заказа должны видеть конечную точку маршрута (сейчас она отражается только после начала поездки);
водители должны видеть конечную точку маршрута перед тем, как дать согласие на поездку.

Для координации действий по подготовке онлайн-забастовки водители создали закрытую группу в Telegram. По данным на 21 декабря 2024 года в ней состоит чуть больше пятнадцати участников.

Тюменские таксисты планировали забросать «Яндекс. Go» спамом
Тюменские таксисты планировали забросать «Яндекс. Go» спамом
Фото:

Подготовка к бунту

Тюменские таксисты решили привлечь к онлайн-забастовке против «Яндекс. Go» других водителей. Для этого они начали активно искать в регионах РФ закрытые группы таксистов в мессенджере Telegram. «В ХМАО, ЯНАО и Челябинской области инициативу тюменских таксистов встретили на ура. Местные водители согласились с тем, что условия работы на агрегатора оставляют желать лучшего, а деньги платят не очень большие», — отметил инсайдер URA.RU.

Активную фазу виртуального бунта тюменцы хотели провести до 20-х чисел декабря. Водителям, которые присоединились к группе тюменских бунтарей, было предложено расширить список претензий к агрегатору. Таким образом, к четырем базовым требованиям добавились новые:

Комиссия «Яндекс. Go» не должна превышать 5%. Таксопарки на местах комиссию с водителей брать не должны;
водители должны получить социальные гарантии: оплачиваемые отпуска и больничные;
в конфликтных ситуациях между водителями и пассажирами агрегатор должен вставать на сторону таксистов, а не ориентироваться на клиентов.

После того как список требований был сформирован, у забастовщиков что-то пошло не так. И перспектива проведения онлайн-бунта начала рушиться на глазах.

Таксисты из других регионов РФ не поддержали идею тюменцев
Таксисты из других регионов РФ не поддержали идею тюменцев
Фото:

Что пошло не так

По словам источников агентства, буквально за несколько дней до начала онлайн-забастовки таксисты начали массово отказываться от участия в ней. Одни — из страха остаться без работы. Другие — из-за того, что в «Яндекс. Go» их все устраивает.

«Водители, которые таксуют на постоянной основе, предположили, что бунт хотят поднять так называемые, „подработчики“. С 1 сентября 2024 года для трудоустройства в такси нужно иметь специальное разрешение и полис ОСГОП. Недавно агрегатор начал снижать баллы активности водителям, у которых нет документов. Из-за этого „подработчики“ потеряли доступ к нормальным заказам, а их доходы упали в несколько раз. И, видимо, решили бастовать. хотя можно было поступить по-другому. Не нравится работать? Валите из такси, да и все», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что эта ситуация привела к конфликту профессиональных таксистов с «подработчиками». Последним четко дали понять, что никаких забастовок устраивать не надо, а чтобы вернуть былой заработок, нужно просто оформить лицензию и полис страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). 

Тюменские таксисты отказались от планов по проведению онлайн-забастовки
Тюменские таксисты отказались от планов по проведению онлайн-забастовки
Фото:

Забастовки не будет?

По словам инсайдера URA.RU, конфликт между водителями закончился отказом от проведения онлайн-забастовки. Пока тему бунтов против «Яндекс. Go» таксисты в своих закрытых чатах не поднимают. «При этом, сложно сказать, как конфликт таксистов скажется на кошельках пассажиров. „Подработчики“ из-за новых правил стали понемногу уходить из пассажироперевозок. А водителей, у которых с документами все в порядке, не так уж много. Если спрос в какой-то момент превысит предложение, то услуги такси в Тюменской области могут подорожать, причем кратно. Как бы эта ситуация не стала поводом для новой забастовки, но уже со стороны пассажиров», — резюмирует инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 

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Онлайн-забастовка тюменских таксистов против агрегатора «Яндекс. Go» закончилась, не успев начаться. По словам источников URA.RU, водители сервиса из других регионов отказались принимать в ней участие: тюменцев поддержали только в соседних ХМАО и ЯНАО, а также Челябинской области. По мнению инсайдеров агентства, среди таксистов сервиса произошел большой раскол, потому что одних условия работы устраивают, а других — категорически нет. «Онлайн-забастовка тюменских таксистов анонсировалась как нечто грандиозное. Акция, должна была привлечь внимание руководства „Яндекса“ и сделать условия работы лучше. Но на деле несостоявшийся бунт показал, что многих таксистов, если брать в масштабе страны, все устраивает: они работают, зарабатывают и, в принципе, довольны жизнью. Так что никакие бунты им оказались не нужны», — пояснил владелец одного из тюменских таксопарков. Чем недовольны тюменские таксисты? Информация о подготовке онлайн-забастовки тюменских таксистов против «Яндекс. Go» появилась в распоряжении URA.RU 4 декабря. Владелец одного из местных таксопарков рассказал журналистам агентства, что водители готовят список требований к агрегатору, который затем планируют публиковать на крупных интернет-площадках в виде спама. То есть, рассылка планировалась массовая, на таких ресурсах, как Google Play, 2ГИС и ВК. По данным на начало декабря, список претензий к агрегаторам состоял из четырех базовых требований: Для координации действий по подготовке онлайн-забастовки водители создали закрытую группу в Telegram. По данным на 21 декабря 2024 года в ней состоит чуть больше пятнадцати участников. Подготовка к бунту Тюменские таксисты решили привлечь к онлайн-забастовке против «Яндекс. Go» других водителей. Для этого они начали активно искать в регионах РФ закрытые группы таксистов в мессенджере Telegram. «В ХМАО, ЯНАО и Челябинской области инициативу тюменских таксистов встретили на ура. Местные водители согласились с тем, что условия работы на агрегатора оставляют желать лучшего, а деньги платят не очень большие», — отметил инсайдер URA.RU. Активную фазу виртуального бунта тюменцы хотели провести до 20-х чисел декабря. Водителям, которые присоединились к группе тюменских бунтарей, было предложено расширить список претензий к агрегатору. Таким образом, к четырем базовым требованиям добавились новые: После того как список требований был сформирован, у забастовщиков что-то пошло не так. И перспектива проведения онлайн-бунта начала рушиться на глазах. Что пошло не так По словам источников агентства, буквально за несколько дней до начала онлайн-забастовки таксисты начали массово отказываться от участия в ней. Одни — из страха остаться без работы. Другие — из-за того, что в «Яндекс. Go» их все устраивает. «Водители, которые таксуют на постоянной основе, предположили, что бунт хотят поднять так называемые, „подработчики“. С 1 сентября 2024 года для трудоустройства в такси нужно иметь специальное разрешение и полис ОСГОП. Недавно агрегатор начал снижать баллы активности водителям, у которых нет документов. Из-за этого „подработчики“ потеряли доступ к нормальным заказам, а их доходы упали в несколько раз. И, видимо, решили бастовать. хотя можно было поступить по-другому. Не нравится работать? Валите из такси, да и все», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что эта ситуация привела к конфликту профессиональных таксистов с «подработчиками». Последним четко дали понять, что никаких забастовок устраивать не надо, а чтобы вернуть былой заработок, нужно просто оформить лицензию и полис страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).  Забастовки не будет? По словам инсайдера URA.RU, конфликт между водителями закончился отказом от проведения онлайн-забастовки. Пока тему бунтов против «Яндекс. Go» таксисты в своих закрытых чатах не поднимают. «При этом, сложно сказать, как конфликт таксистов скажется на кошельках пассажиров. „Подработчики“ из-за новых правил стали понемногу уходить из пассажироперевозок. А водителей, у которых с документами все в порядке, не так уж много. Если спрос в какой-то момент превысит предложение, то услуги такси в Тюменской области могут подорожать, причем кратно. Как бы эта ситуация не стала поводом для новой забастовки, но уже со стороны пассажиров», — резюмирует инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. 
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