Водители ХМАО и ЯНАО хотят присоединиться к забастовке тюменских таксистов

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Таксисты ХМАО и ЯНАО решили поддержать забастовку тюменских водителей против «Яндекс. Go»
Таксисты ХМАО и ЯНАО решили поддержать забастовку тюменских водителей против «Яндекс. Go» Фото:

Водители такси из ХМАО и ЯНАО решили присоединиться к онлайн-забастовке тюменцев против агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков Тюмени. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси готовят список требований к агрегатору. Он будет опубликован в ближайшее время.

«Таксисты из северных округов поддержали инициативу тюменцев. Они также недовольны минимальной стоимостью поездок и условиями тарифа „Вместе“, поэтому многие водители и планируют поддержать онлайн-забастовку против „Яндекс. Go“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские таксисты планируют начать онлайн-забастовку против «Яндекс. Go» в ближайшее время. Сейчас водители заканчивают работу по формированию требований к агрегатору.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси планируют провести онлайн-забастовку против агрегатора «Яндекс. Go». По данным источников URA.RU, для этих целей был создан специальный закрытый telegram-чат.   

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Водители такси из ХМАО и ЯНАО решили присоединиться к онлайн-забастовке тюменцев против агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков Тюмени. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси готовят список требований к агрегатору. Он будет опубликован в ближайшее время. «Таксисты из северных округов поддержали инициативу тюменцев. Они также недовольны минимальной стоимостью поездок и условиями тарифа „Вместе“, поэтому многие водители и планируют поддержать онлайн-забастовку против „Яндекс. Go“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские таксисты планируют начать онлайн-забастовку против «Яндекс. Go» в ближайшее время. Сейчас водители заканчивают работу по формированию требований к агрегатору. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси планируют провести онлайн-забастовку против агрегатора «Яндекс. Go». По данным источников URA.RU, для этих целей был создан специальный закрытый telegram-чат.   
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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