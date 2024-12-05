Водители ХМАО и ЯНАО хотят присоединиться к забастовке тюменских таксистов

Водители такси из ХМАО и ЯНАО решили присоединиться к онлайн-забастовке тюменцев против агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков Тюмени. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси готовят список требований к агрегатору. Он будет опубликован в ближайшее время.
«Таксисты из северных округов поддержали инициативу тюменцев. Они также недовольны минимальной стоимостью поездок и условиями тарифа „Вместе“, поэтому многие водители и планируют поддержать онлайн-забастовку против „Яндекс. Go“, — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что тюменские таксисты планируют начать онлайн-забастовку против «Яндекс. Go» в ближайшее время. Сейчас водители заканчивают работу по формированию требований к агрегатору.
В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси планируют провести онлайн-забастовку против агрегатора «Яндекс. Go». По данным источников URA.RU, для этих целей был создан специальный закрытый telegram-чат.
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