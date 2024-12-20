В Курске задержали гендиректора Корпорации развития области по делу о строительстве оборонных сооружений

В Курске задержали гендира «Корпорации развития Курской области» Лукина
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Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области» Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области» Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями Фото:

В Курске задержан генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лукина задержали в связи с необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей. Сотрудники МВД планируют ходатайствовать о заключении Лукина под стражу.

Ранее по тому же делу был арестован заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Сейчас чиновник находится под следствием.

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В Курске задержан генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. «В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лукина задержали в связи с необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей. Сотрудники МВД планируют ходатайствовать о заключении Лукина под стражу. Ранее по тому же делу был арестован заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Сейчас чиновник находится под следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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