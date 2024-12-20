В Курске задержан генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.
«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Лукина задержали в связи с необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей. Сотрудники МВД планируют ходатайствовать о заключении Лукина под стражу.
Ранее по тому же делу был арестован заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Сейчас чиновник находится под следствием.
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