19 декабря 2024

За жестокое покушение на сожителя жительница Курганской области получила срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил женщину в колонию общего режима
Суд отправил женщину в колонию общего режима Фото:

В селе Альменево Курганской области женщина осуждена на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел в сентябре: в ходе ссоры 37-летняя жительница деревни Бухарово нанесла мужчине несколько ударов ножом. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.

«Суд назначил осужденной наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима», — отмечается в telegram-канале прокуратуры.

В суде было установлено, что в сентябре года женщина в ходе конфликта нанесла своему сожителю несколько ударов тремя различными ножами в спину и грудь. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи смерть мужчины была предотвращена. На заседании суда обвиняемая полностью признала свою вину.

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В селе Альменево Курганской области женщина осуждена на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел в сентябре: в ходе ссоры 37-летняя жительница деревни Бухарово нанесла мужчине несколько ударов ножом. Об этом сообщила прокуратура Курганской области. «Суд назначил осужденной наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима», — отмечается в telegram-канале прокуратуры. В суде было установлено, что в сентябре года женщина в ходе конфликта нанесла своему сожителю несколько ударов тремя различными ножами в спину и грудь. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи смерть мужчины была предотвращена. На заседании суда обвиняемая полностью признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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