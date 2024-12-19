За жестокое покушение на сожителя жительница Курганской области получила срок

В селе Альменево Курганской области женщина осуждена на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел в сентябре: в ходе ссоры 37-летняя жительница деревни Бухарово нанесла мужчине несколько ударов ножом. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
«Суд назначил осужденной наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима», — отмечается в telegram-канале прокуратуры.
В суде было установлено, что в сентябре года женщина в ходе конфликта нанесла своему сожителю несколько ударов тремя различными ножами в спину и грудь. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи смерть мужчины была предотвращена. На заседании суда обвиняемая полностью признала свою вину.
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