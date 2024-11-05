05 ноября 2024

Жительница Курганской области изрезала сожителя тремя разными ножами

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Женщину будут судить за то, что она изрезала сожителя тремя ножами
Женщину будут судить за то, что она изрезала сожителя тремя ножами Фото:

Жительница деревни Бухарова Курганской области изрезала сожителя тремя разными ножами в области спины и груди. Уголовное дело в отношение женщины направлено в суд, сообщает прокуратура региона.

«В сентябре текущего года 37-летняя жительница деревни Бухарова в ходе ссоры нанесла своему сожителю множественные удары тремя разными ножами в область спины и грудной клетки. В результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть потерпевший выжил», — сообщается в telegram-канале прокуратуры.

Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления. Женщине грозит наказание от шести до 15 лет лишения свободы 

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Жительница деревни Бухарова Курганской области изрезала сожителя тремя разными ножами в области спины и груди. Уголовное дело в отношение женщины направлено в суд, сообщает прокуратура региона. «В сентябре текущего года 37-летняя жительница деревни Бухарова в ходе ссоры нанесла своему сожителю множественные удары тремя разными ножами в область спины и грудной клетки. В результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть потерпевший выжил», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления. Женщине грозит наказание от шести до 15 лет лишения свободы 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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