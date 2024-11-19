19 ноября 2024

Минобороны отказалось заключать контракт с бывшим замначальника ИК-37 Шваревым

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-замначальника ИК-37 хотел воевать на СВО
Экс-замначальника ИК-37 хотел воевать на СВО Фото:

Министерство обороны России отказалось заключить контракт на участие в специальной военной операции с бывшим заместителем начальника исправительной колонии № 37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки. Причиной для отказа стали «компрометирующие сведения», которые получили военные.

«В ответ на запрос Чусовского городского суда, Минобороны РФ сообщило, что не стало заключать контракт со Шваревым», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Защитник Шварева считает, что в законе нет положения, согласно которому его доверителю можно отказать в заключении контракта. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.

Шварев обвиняется в получении взяток от заключенных ИК-37 и превышении должностных полномочий. На момент возбуждения уголовного дела он уже вышел на пенсию и воевал на территории ДНР, но для судебного разбирательства был доставлен в Пермский край. Впоследствии он изъявил желание заключить контракт и Минобороны и рассмотрение уго уголовного дела было приостановлено.

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Министерство обороны России отказалось заключить контракт на участие в специальной военной операции с бывшим заместителем начальника исправительной колонии № 37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки. Причиной для отказа стали «компрометирующие сведения», которые получили военные. «В ответ на запрос Чусовского городского суда, Минобороны РФ сообщило, что не стало заключать контракт со Шваревым», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Защитник Шварева считает, что в законе нет положения, согласно которому его доверителю можно отказать в заключении контракта. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации. Шварев обвиняется в получении взяток от заключенных ИК-37 и превышении должностных полномочий. На момент возбуждения уголовного дела он уже вышел на пенсию и воевал на территории ДНР, но для судебного разбирательства был доставлен в Пермский край. Впоследствии он изъявил желание заключить контракт и Минобороны и рассмотрение уго уголовного дела было приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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