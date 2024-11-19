Минобороны отказалось заключать контракт с бывшим замначальника ИК-37 Шваревым

Министерство обороны России отказалось заключить контракт на участие в специальной военной операции с бывшим заместителем начальника исправительной колонии № 37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки. Причиной для отказа стали «компрометирующие сведения», которые получили военные.
«В ответ на запрос Чусовского городского суда, Минобороны РФ сообщило, что не стало заключать контракт со Шваревым», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Защитник Шварева считает, что в законе нет положения, согласно которому его доверителю можно отказать в заключении контракта. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.
Шварев обвиняется в получении взяток от заключенных ИК-37 и превышении должностных полномочий. На момент возбуждения уголовного дела он уже вышел на пенсию и воевал на территории ДНР, но для судебного разбирательства был доставлен в Пермский край. Впоследствии он изъявил желание заключить контракт и Минобороны и рассмотрение уго уголовного дела было приостановлено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!