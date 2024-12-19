Прокуратура ХМАО начала крестовый поход на клан теневого мэра Нефтеюганска — депутата окружного заксобрания Степана Пыталева — в гордуме. Ведомство вмешалось в войну политэлит, потребовав отставки сразу пяти депутатов — спикера Марата Миннигулова и депутатов Максима Мальчикова, Константина Черных, Александра Дудича и Ивана Мурзина. Данные об административном производстве опубликованы на сайте суда. Источники URA.RU сообщают о нарушениях при подаче деклараций о доходах.
«Спикер Миннигулов, по слухам, не указал порядка сотни миллионов рублей. Мальчиков — около трех миллионов и акции иностранных компаний, Черных — больше пяти миллионов, Дудич — также несколько миллионов рублей и акции. Мурзина уволили по результатам рассмотрения комиссии на основном месте работы, по неподтвержденной информации, за подделку диплома. И теперь прокуратура намерена добиваться и сложения его мандата», — отмечает инсайдер.
В пресс-службе прокуратуры округа подтвердили, что у ведомства есть серьезные претензии к декларациям. Однако подробности о скрытых доходах оглашать отказались, ссылаясь на персональные данные. «Дума привлекла депутатов к ответственности в виде предупреждений. Прокуратура не согласилась с принятым решением. В суд предъявлено пять административных исковых заявлений о признании решений думы города незаконными и досрочном прекращении полномочий депутатов в связи с утратой доверия», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о намерениях мэра Нефтеюганска Юрия Чекунова провести чистки команды Пыталева в администрации. В кулуарах обсуждают грядущие кадровые перестановки и возможные отставки заместителей главы города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!