В Курганской области тюменец убил знакомого и спрятал труп в багажник

Присяжные заседатели признали жителя Тюмени виновным в убийстве своего знакомого в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. После совершения преступления обвиняемый попытался скрыть следы, спрятав труп в багажник и вывез его за пределы поселка. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
«Его причастность к совершению преступления была установлена спустя четыре месяца в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает telegram-канал «Прокуратура Курганской области». Обвиняемый частично признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
В июле 2023 года мужчина, находясь под воздействием алкоголя, совершил нападение на своего знакомого в одном из жилых домов поселка Каргаполье. В результате ударов пострадавший умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, преступник загрузил тело в багажник своего автомобиля, вывез его за пределы населенного пункта и оставил у обочины дороги Шадринск — Ялуторовск.
Подсудимый подавал запрос на проведение судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных признала мужчину виновным, однако посчитала, что он заслуживает снисхождения. В результате суд вынес решение о наказании в виде девяти лет лишения свободы, которое мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Преступления, совершенные под влиянием алкоголя, не редкость для Курганской области. Недавно здесь произошел еще один инцидент, когда женщина, будучи в нетрезвом состоянии, пыталась убить свою знакомую ради кольца и мобильного телефона. В обоих случаях злоумышленники были признаны виновными и получили сроки лишения свободы.
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