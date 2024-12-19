19 декабря 2024

Станислав Павлов официально возглавил музей PERMM

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио главы PERMM стал Станислав Павлов
Врио главы PERMM стал Станислав Павлов Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM официально назначили исполняющего обязанности директора. Им стал заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

«Временно исполняющим обязанности ГБУК „Музей современного искусства Permm“ назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Данные в ЕГРЮЛ внесены 19 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что Наиля Аллахвердиева, возглавлявшая музей, покинула должность. Перед этим в PERMM прошли обыски по делу основателя и бывшего директора музея Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, экстремистов и террористов в РФ). Кроме того, прокуратура через суд требует взыскать с музея более 300 тысяч рублей, так как Аллахвердиева заключала контракты со своим гражданским мужем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском музее современного искусства PERMM официально назначили исполняющего обязанности директора. Им стал заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов. «Временно исполняющим обязанности ГБУК „Музей современного искусства Permm“ назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Данные в ЕГРЮЛ внесены 19 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что Наиля Аллахвердиева, возглавлявшая музей, покинула должность. Перед этим в PERMM прошли обыски по делу основателя и бывшего директора музея Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, экстремистов и террористов в РФ). Кроме того, прокуратура через суд требует взыскать с музея более 300 тысяч рублей, так как Аллахвердиева заключала контракты со своим гражданским мужем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...