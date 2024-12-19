Станислав Павлов официально возглавил музей PERMM

В пермском музее современного искусства PERMM официально назначили исполняющего обязанности директора. Им стал заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.
«Временно исполняющим обязанности ГБУК „Музей современного искусства Permm“ назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Данные в ЕГРЮЛ внесены 19 декабря.
Ранее URA.RU рассказывало, что Наиля Аллахвердиева, возглавлявшая музей, покинула должность. Перед этим в PERMM прошли обыски по делу основателя и бывшего директора музея Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, экстремистов и террористов в РФ). Кроме того, прокуратура через суд требует взыскать с музея более 300 тысяч рублей, так как Аллахвердиева заключала контракты со своим гражданским мужем.
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