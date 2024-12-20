Задержан ответственный за оборону Курской области: кто такой Владимир Лукин и что ему грозит

Shot: Лукину, ответственному за оборону Курской области, грозит 10 лет колонии
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Лукина задержали в Курске 20 декабря
Лукина задержали в Курске 20 декабря Фото:

В Курске задержали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. Он известен своими коррупционными скандалами. Подробнее о нем в материале URA.RU.

Что известно о Владимире Лукине

Владимир Лукин руководит АО «Корпорацией развития Курской области» с 11 октября 2021 года. Он выходец из Москвы. Его карьера начиналась в московском правительстве, где с 2003 по 2016 годы он занимал различные должности. Лукин был заместителем начальника Московской жилищной инспекции, а также работал в экспертном управлении администрации президента. В 2018 году он уехал из столицы, чтобы стать советником губернатора Ивановской области, а затем — Нижегородской.

На протяжении своей карьеры Лукин неоднократно оказывался втянут в коррупционные скандалы. В период его руководства Нижегородской областной коммунальной компанией произошли протесты, спровоцированные сложной ситуацией, связанной с COVID-19.

Коррупционные скандалы Лукина

При управлении Лукина «Корпорация развития Курской области» освоила порядка трех миллиардов рублей. Многие организации, находящиеся под контролем Лукина, сталкивались с исками от прокуратуры и других государственных структур. Были поданы иски на несколько миллиардов рублей, однако уголовные дела не были возбуждены.

Задержание Игоря Грабина

Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованных расходах бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений. Следствие предполагает, что он заключил договор на выполнение работ, которые уже были выполнены другой компанией.

С кем связан Лукин

Лукин известен своими связями, установленными в Москве, что позволяло ему сохранять свою должность, даже когда результаты его работы вызывали вопросы. Издание «Утроnews» пишет, что его продвижение по карьерной лестнице связано с тем, что он является представителем ЖКХ-клана Москвы, а также частью широкой сети кадров, связанных с управлением регионами.

Награды

Telegram-канал Mash пишет, что незадолго до своего задержания Владимир Лукин был удостоен медали за значительный вклад в укрепление обороны России, чем очень гордился и часто хвастал. Он был убежден, что арест ему не грозит, даже после отставки бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

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В Курске задержали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. Он известен своими коррупционными скандалами. Подробнее о нем в материале URA.RU. Что известно о Владимире Лукине Владимир Лукин руководит АО «Корпорацией развития Курской области» с 11 октября 2021 года. Он выходец из Москвы. Его карьера начиналась в московском правительстве, где с 2003 по 2016 годы он занимал различные должности. Лукин был заместителем начальника Московской жилищной инспекции, а также работал в экспертном управлении администрации президента. В 2018 году он уехал из столицы, чтобы стать советником губернатора Ивановской области, а затем — Нижегородской. На протяжении своей карьеры Лукин неоднократно оказывался втянут в коррупционные скандалы. В период его руководства Нижегородской областной коммунальной компанией произошли протесты, спровоцированные сложной ситуацией, связанной с COVID-19. Коррупционные скандалы Лукина При управлении Лукина «Корпорация развития Курской области» освоила порядка трех миллиардов рублей. Многие организации, находящиеся под контролем Лукина, сталкивались с исками от прокуратуры и других государственных структур. Были поданы иски на несколько миллиардов рублей, однако уголовные дела не были возбуждены. Задержание Игоря Грабина Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и необоснованных расходах бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений. Следствие предполагает, что он заключил договор на выполнение работ, которые уже были выполнены другой компанией. С кем связан Лукин Лукин известен своими связями, установленными в Москве, что позволяло ему сохранять свою должность, даже когда результаты его работы вызывали вопросы. Издание «Утроnews» пишет, что его продвижение по карьерной лестнице связано с тем, что он является представителем ЖКХ-клана Москвы, а также частью широкой сети кадров, связанных с управлением регионами. Награды Telegram-канал Mash пишет, что незадолго до своего задержания Владимир Лукин был удостоен медали за значительный вклад в укрепление обороны России, чем очень гордился и часто хвастал. Он был убежден, что арест ему не грозит, даже после отставки бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.
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