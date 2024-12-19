19 декабря 2024

Главврач Челябинской областной детской больницы Киреева уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, киреева галина
Киреева руководила ЧОДКБ 14 лет Фото:

Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Галина Киреева, проработавшая на этом посту 14 лет, уходит в отставку и займет пост президента больницы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В ближайшее время Галина Николаевна займет почетную должность президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Галина Киреева руководила ЧОДКБ с 2010 года. Она также является главным внештатным педиатром Челябинской области, заслуженным врачом России и почетным гражданином Челябинска. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины.

Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих многопрофильных детских учреждений Урала. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия и многие другие направления. Внедрены эндоскопические операции по удалению опухолей головного и спинного мозга.

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Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Галина Киреева, проработавшая на этом посту 14 лет, уходит в отставку и займет пост президента больницы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. «В ближайшее время Галина Николаевна займет почетную должность президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Галина Киреева руководила ЧОДКБ с 2010 года. Она также является главным внештатным педиатром Челябинской области, заслуженным врачом России и почетным гражданином Челябинска. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины. Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих многопрофильных детских учреждений Урала. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия и многие другие направления. Внедрены эндоскопические операции по удалению опухолей головного и спинного мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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