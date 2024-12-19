Главврач Челябинской областной детской больницы Киреева уходит в отставку

20 декабря 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Киреева руководила ЧОДКБ 14 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Галина Киреева, проработавшая на этом посту 14 лет, уходит в отставку и займет пост президента больницы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. «В ближайшее время Галина Николаевна займет почетную должность президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Галина Киреева руководила ЧОДКБ с 2010 года. Она также является главным внештатным педиатром Челябинской области, заслуженным врачом России и почетным гражданином Челябинска. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины. Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих многопрофильных детских учреждений Урала. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия и многие другие направления. Внедрены эндоскопические операции по удалению опухолей головного и спинного мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Галина Киреева, проработавшая на этом посту 14 лет, уходит в отставку и займет пост президента больницы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. «В ближайшее время Галина Николаевна займет почетную должность президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Галина Киреева руководила ЧОДКБ с 2010 года. Она также является главным внештатным педиатром Челябинской области, заслуженным врачом России и почетным гражданином Челябинска. Указом президента России в 2024 году Киреева награждена орденом Пирогова, который стал первым в России специализированным орденом за заслуги в области медицины. Киреева прошла путь от врача-педиатра участковой районной больницы до главного врача одной из ведущих многопрофильных детских учреждений Урала. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила высокотехнологичная медицинская помощь — неонатальная хирургия, абдоминальная и торакальная хирургия и многие другие направления. Внедрены эндоскопические операции по удалению опухолей головного и спинного мозга.