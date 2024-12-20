Совет Федерации увеличил штраф, который поможет разгрузить города от фур

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется увеличению наказаний за игнорирование дорожных знаков грузовым транспортом.
«Закон увеличивает в десять раз штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств», — сообщает ТАСС. Отмечается, что размер наказания возрастет с 500 рублей до пяти тысяч рублей (до 7,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге), а за повторное нарушение составит десять тысяч рублей. Также повысится штраф за вождение без полиса ОСАГО — с 800 рублей до трех-пяти тысяч рублей за повторное управление.
Штрафы за управление в состоянии опьянения и передачу управления нетрезвому водителю вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. За превышение скорости штрафы увеличиваются: при превышении на 20-40 км/ч — с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тысячи до 2-2,25 тысячи рублей, а за превышение более 80 км/ч штраф составит 7,5 тысячи рублей.
Штраф за проезд на красный сигнал светофора повысится с одной до 1,5 тысячи, а за повторный случай — с пяти до 7,5 тысячи рублей. Увеличится и штраф за движение по полосе для маршрутного транспорта — до 2,25 тысячи, а в Москве и Санкт-Петербурге он составит 4,5 тысячи. Кроме того, штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности вырастет с одной до 1,5 тысячи рублей, а скидка на оплату штрафов сократится до 25%. Водители смогут оплатить штраф со скидкой в течение 30 дней, но сумма скидки составит 75% от полной величины штрафа.
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