Совет Федерации увеличил штраф, который поможет разгрузить города от фур

Совет Федерации одобрил новые штрафы за нарушение ПДД
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В России повысятся штрафы для грузовиков
В России повысятся штрафы для грузовиков Фото:

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется увеличению наказаний за игнорирование дорожных знаков грузовым транспортом.

«Закон увеличивает в десять раз штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств», — сообщает ТАСС. Отмечается, что размер наказания возрастет с 500 рублей до пяти тысяч рублей (до 7,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге), а за повторное нарушение составит десять тысяч рублей. Также повысится штраф за вождение без полиса ОСАГО — с 800 рублей до трех-пяти тысяч рублей за повторное управление.

Штрафы за управление в состоянии опьянения и передачу управления нетрезвому водителю вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. За превышение скорости штрафы увеличиваются: при превышении на 20-40 км/ч — с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тысячи до 2-2,25 тысячи рублей, а за превышение более 80 км/ч штраф составит 7,5 тысячи рублей.

Штраф за проезд на красный сигнал светофора повысится с одной до 1,5 тысячи, а за повторный случай — с пяти до 7,5 тысячи рублей. Увеличится и штраф за движение по полосе для маршрутного транспорта — до 2,25 тысячи, а в Москве и Санкт-Петербурге он составит 4,5 тысячи. Кроме того, штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности вырастет с одной до 1,5 тысячи рублей, а скидка на оплату штрафов сократится до 25%. Водители смогут оплатить штраф со скидкой в течение 30 дней, но сумма скидки составит 75% от полной величины штрафа.

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется увеличению наказаний за игнорирование дорожных знаков грузовым транспортом. «Закон увеличивает в десять раз штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств», — сообщает ТАСС. Отмечается, что размер наказания возрастет с 500 рублей до пяти тысяч рублей (до 7,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге), а за повторное нарушение составит десять тысяч рублей. Также повысится штраф за вождение без полиса ОСАГО — с 800 рублей до трех-пяти тысяч рублей за повторное управление. Штрафы за управление в состоянии опьянения и передачу управления нетрезвому водителю вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. За превышение скорости штрафы увеличиваются: при превышении на 20-40 км/ч — с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тысячи до 2-2,25 тысячи рублей, а за превышение более 80 км/ч штраф составит 7,5 тысячи рублей. Штраф за проезд на красный сигнал светофора повысится с одной до 1,5 тысячи, а за повторный случай — с пяти до 7,5 тысячи рублей. Увеличится и штраф за движение по полосе для маршрутного транспорта — до 2,25 тысячи, а в Москве и Санкт-Петербурге он составит 4,5 тысячи. Кроме того, штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности вырастет с одной до 1,5 тысячи рублей, а скидка на оплату штрафов сократится до 25%. Водители смогут оплатить штраф со скидкой в течение 30 дней, но сумма скидки составит 75% от полной величины штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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