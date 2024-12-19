В ХМАО полиция взялась за историю с дракой школьника и директора

В Излучинске (Нижневартовский район ХМАО) полиция разбирается в конфликте между старшеклассником и директором школы. По информации из соцсетей, якобы пьяный ученик избил руководителя.
«На прошлой неделе пьяный ученик 9-го класса прямо в стенах учебного заведения избил директора», — пишет telegram-канал «Мегаполис». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее агентство писало о похожей истории с конфликтом педагога и ученика. Бывший студент политехнического колледжа напал с ножом на преподавателя.
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