19 декабря 2024

В ХМАО полиция взялась за историю с дракой школьника и директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разбирается в конфликте, где ученик якобы избил директора школы
Полиция разбирается в конфликте, где ученик якобы избил директора школы Фото:

В Излучинске (Нижневартовский район ХМАО) полиция разбирается в конфликте между старшеклассником и директором школы. По информации из соцсетей, якобы пьяный ученик избил руководителя.

«На прошлой неделе пьяный ученик 9-го класса прямо в стенах учебного заведения избил директора», — пишет telegram-канал «Мегаполис». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее агентство писало о похожей истории с конфликтом педагога и ученика. Бывший студент политехнического колледжа напал с ножом на преподавателя.

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В Излучинске (Нижневартовский район ХМАО) полиция разбирается в конфликте между старшеклассником и директором школы. По информации из соцсетей, якобы пьяный ученик избил руководителя. «На прошлой неделе пьяный ученик 9-го класса прямо в стенах учебного заведения избил директора», — пишет telegram-канал «Мегаполис». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента. Ранее агентство писало о похожей истории с конфликтом педагога и ученика. Бывший студент политехнического колледжа напал с ножом на преподавателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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