В ХМАО суд продлил арест экс-студенту колледжа, напавшему с ножом на учителя

Лангепасский городской суд оставил под стражей до 31 января 2025 года бывшего студента политехнического колледжа, который пришел с ножом в образовательное учреждение и набросился на преподавателя. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Лангепасский суд продлил срок содержания под стражей бывшему студенту колледжа, которого обвиняют в покушении на убийство преподавателя. Срок продлен до 31.01.2025», — сообщает telegram-канал.
Инцидент произошел 1 октября. Бывший студент политехнического колледжа, который также является пациентом психдиспансера, напал на педагога с ножом. Женщина во время нападения не пострадала, отбиться от агрессора ей помогли коллеги, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Следователям предстоит опросить свидетелей и провести судебную экспертизу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!