21 ноября 2024

В ХМАО суд продлил арест экс-студенту колледжа, напавшему с ножом на учителя

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Бывший студент останется под стражей до 31 января 2025 года
Бывший студент останется под стражей до 31 января 2025 года Фото:

Лангепасский городской суд оставил под стражей до 31 января 2025 года бывшего студента политехнического колледжа, который пришел с ножом в образовательное учреждение и набросился на преподавателя. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Лангепасский суд продлил срок содержания под стражей бывшему студенту колледжа, которого обвиняют в покушении на убийство преподавателя. Срок продлен до 31.01.2025», — сообщает telegram-канал.

Инцидент произошел 1 октября. Бывший студент политехнического колледжа, который также является пациентом психдиспансера, напал на педагога с ножом. Женщина во время нападения не пострадала, отбиться от агрессора ей помогли коллеги, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Следователям предстоит опросить свидетелей и провести судебную экспертизу.

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Лангепасский городской суд оставил под стражей до 31 января 2025 года бывшего студента политехнического колледжа, который пришел с ножом в образовательное учреждение и набросился на преподавателя. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Лангепасский суд продлил срок содержания под стражей бывшему студенту колледжа, которого обвиняют в покушении на убийство преподавателя. Срок продлен до 31.01.2025», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел 1 октября. Бывший студент политехнического колледжа, который также является пациентом психдиспансера, напал на педагога с ножом. Женщина во время нападения не пострадала, отбиться от агрессора ей помогли коллеги, после чего тот сбежал и был задержан силовиками по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Следователям предстоит опросить свидетелей и провести судебную экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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