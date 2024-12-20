Читатели URA.RU назвали худшие районы Екатеринбурга по уборке снега: что там происходит. Фото, видео

Екатеринбург переживает последствия двухдневных снегопадов

20 декабря 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Горожан качество уборки особенно не устраивает в трех районах Фото: Илья Московец © URA.RU Коммунальные службы Екатеринбурга борются с последствиями двухдневного снегопада: где-то дороги и тротуары вычищены идеально, а где-то проблемы остаются. URA.RU днем 20 декабря отправилось в три района, которые, по версии наших читателей, убираются хуже всего — Железнодорожный (24% от числа опрошенных), Ленинский (20%) и Кировский (20%). Вот что увидели наши корреспонденты. Железнодорожный район Большинство улиц в Железнодорожном районе отполированы настолько хорошо, что некоторые горожане попросили оставить им немного снега. «Хотя бы полосочку сбоку, чтобы по ней можно было пенсионерам идти. По самому асфальту скользко», — объяснила пожилая женщина. Она специально вышла на улицу с тростью, хотя обычно ходит без нее, чтобы чувствовать себя увереннее во время прогулки. Другой обитатель района — охранник храма во имя святителя Николая Чудотворца возле Северного автовокзала — заявил, что территория убирается хорошо. «Трактор ездит с самого утра, чистит, асфальт чистый. А в некоторых других районах даже пройти невозможно», — сказал мужчина. Сам он по собственной инициативе вышел с лопатой на улицу возле церкви, чтобы убрать снег. В том, что район убирается хорошо, убедился и корреспондент URA.RU, который обошел основные улицы — Свердлова, Челюскинцев, Братьев Быковых, Еремина и Героев России. Проезжие части и тротуары очищены до самого асфальта, площадка перед районным ЗАГСом тоже не вызывает нареканий — а раньше она была покрыта снежной кашей. Территория возле железнодорожного вокзала выглядит ухоженной. Местами можно заметить кучи снега, убранные с дорог и улиц, однако они не мешают передвижению. Пожалуй, вызывают вопросы ступени подземного перехода на Свердлова, покрытые заледеневшим снегом (отвечает за это МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения»). Обледенелости заметил журналист и на улице Героев России, которые образовались рядом с канализационным колодцем, из которого валит пар. Но это вопрос скорее к коммунальщикам. «Езжу по разным районам, Железнодорожный по сравнению с другими убран хорошо. Лучше всего, по моим наблюдениям, убираются Втузгородок и территория возле „Динамо“. Хуже — Пионерский микрорайон и Сортировка», — сказал курьер на велосипеде Дмитрий. Ленинский район На улице Толмачева техники не было уже давно. Тротуары завалены снегом, а на проезжей части — грязная каша. Набережную и проспект Ленина убрали примерно одинаково — счистили снег из центра пешеходных дорожек, но оставили кучи у бордюров. На главной пешеходной улице Вайнера по-прежнему лежат огромные горы снега, скамейки в снегу. В целом дорожки чистые, а в переходах убрано. На Малышева местами скользко и у дорог грязные сугробы, которые остались после уборки. Тротуары на 8 Марта поблескивают от льда, а проезжая часть вычищена до асфальта. Про улицу Отто Шмидта, кажется, вовсе забыли. Тротуары и дорога там остаются под снегом. Проезжая часть вся в снежной каше, а пешеходы сами протоптали себе дорожки. На Громова дорогу в частном секторе, на первый взгляд, не чистили вовсе. Снежные кочки и лед остались со времен начала снегопадов. Кировский район После ревизии, проведенной URA.RU, остановка общественного транспорта на улице Советская, заваленная снегом, была очищена, а проезжая часть — от снежной каши. Благодаря этому условия для пассажиров и автомобилей значительно улучшились. Но ситуация со снежными завалами осталась прежней на Уральской. По обе стороны проезжей части образовались снежные каши, а у остановок горки из снега. На улице Сыромолотова снежные кучи, которые зафиксировал ранее журналист агентства, убрали. Магистральная улица в микрорайоне ЖБИ на Высоцкого в целом прибрана, на проезжей части нет снежных масс, которые бы мешали движению автомобилистов. На Блюхера проезжая часть выглядит достаточно чистой, и снег на ней отсутствует. Состояние остановок также оставляет приятное впечатление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коммунальные службы Екатеринбурга борются с последствиями двухдневного снегопада: где-то дороги и тротуары вычищены идеально, а где-то проблемы остаются. URA.RU днем 20 декабря отправилось в три района, которые, по версии наших читателей, убираются хуже всего — Железнодорожный (24% от числа опрошенных), Ленинский (20%) и Кировский (20%). Вот что увидели наши корреспонденты. Большинство улиц в Железнодорожном районе отполированы настолько хорошо, что некоторые горожане попросили оставить им немного снега. «Хотя бы полосочку сбоку, чтобы по ней можно было пенсионерам идти. По самому асфальту скользко», — объяснила пожилая женщина. Она специально вышла на улицу с тростью, хотя обычно ходит без нее, чтобы чувствовать себя увереннее во время прогулки. Другой обитатель района — охранник храма во имя святителя Николая Чудотворца возле Северного автовокзала — заявил, что территория убирается хорошо. «Трактор ездит с самого утра, чистит, асфальт чистый. А в некоторых других районах даже пройти невозможно», — сказал мужчина. Сам он по собственной инициативе вышел с лопатой на улицу возле церкви, чтобы убрать снег. В том, что район убирается хорошо, убедился и корреспондент URA.RU, который обошел основные улицы — Свердлова, Челюскинцев, Братьев Быковых, Еремина и Героев России. Проезжие части и тротуары очищены до самого асфальта, площадка перед районным ЗАГСом тоже не вызывает нареканий — а раньше она была покрыта снежной кашей. Территория возле железнодорожного вокзала выглядит ухоженной. Местами можно заметить кучи снега, убранные с дорог и улиц, однако они не мешают передвижению. Пожалуй, вызывают вопросы ступени подземного перехода на Свердлова, покрытые заледеневшим снегом (отвечает за это МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения»). Обледенелости заметил журналист и на улице Героев России, которые образовались рядом с канализационным колодцем, из которого валит пар. Но это вопрос скорее к коммунальщикам. «Езжу по разным районам, Железнодорожный по сравнению с другими убран хорошо. Лучше всего, по моим наблюдениям, убираются Втузгородок и территория возле „Динамо“. Хуже — Пионерский микрорайон и Сортировка», — сказал курьер на велосипеде Дмитрий. На улице Толмачева техники не было уже давно. Тротуары завалены снегом, а на проезжей части — грязная каша. Набережную и проспект Ленина убрали примерно одинаково — счистили снег из центра пешеходных дорожек, но оставили кучи у бордюров. На главной пешеходной улице Вайнера по-прежнему лежат огромные горы снега, скамейки в снегу. В целом дорожки чистые, а в переходах убрано. На Малышева местами скользко и у дорог грязные сугробы, которые остались после уборки. Тротуары на 8 Марта поблескивают от льда, а проезжая часть вычищена до асфальта. Про улицу Отто Шмидта, кажется, вовсе забыли. Тротуары и дорога там остаются под снегом. Проезжая часть вся в снежной каше, а пешеходы сами протоптали себе дорожки. На Громова дорогу в частном секторе, на первый взгляд, не чистили вовсе. Снежные кочки и лед остались со времен начала снегопадов. После ревизии, проведенной URA.RU, остановка общественного транспорта на улице Советская, заваленная снегом, была очищена, а проезжая часть — от снежной каши. Благодаря этому условия для пассажиров и автомобилей значительно улучшились. Но ситуация со снежными завалами осталась прежней на Уральской. По обе стороны проезжей части образовались снежные каши, а у остановок горки из снега. На улице Сыромолотова снежные кучи, которые зафиксировал ранее журналист агентства, убрали. Магистральная улица в микрорайоне ЖБИ на Высоцкого в целом прибрана, на проезжей части нет снежных масс, которые бы мешали движению автомобилистов. На Блюхера проезжая часть выглядит достаточно чистой, и снег на ней отсутствует. Состояние остановок также оставляет приятное впечатление.