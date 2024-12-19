Мэр Сургута пообещал решить проблему с автобусами в следующем году

Мэр Сургута Максим Слепов заверил, что проблему с общественным транспортом в городе удастся решить благодаря покупке новых автобусов и строительству дорог в следующем году. Об этом он заявил во время онлайн-эфира, отвечая на вопросы жителей.
«Проблемы с подвижным составом есть. Мы понимаем, что сложившаяся обстановка в городе с пробками, особенно в час пик, влияет на передвижение общественного транспорта. Поэтому, я надеюсь, что строительство и ремонт дорог, которые мы наметили в следующем году, благоприятно скажутся на своевременном передвижении транспорта», — сообщил Слепов.
Он добавил, что для решения проблемы также планируют закупить новые автобусы. Из окружного бюджета на это было выделено 350 млн рублей, еще 80 млн добавит муниципалитет. «Мы сейчас с округом вырабатываем механизм, по которому будем приобретать эти автобусы. Мы сообщим, когда будет готово решение», — заключил глава города.
Ранее URA.RU писало, что администрация Сургут обратилась в Министерство транспорта с запросом на приобретение 120 новых автобусов для усиления городской сети общественного транспорта. В течение прошлого года парк городских автобусов был дополнен 40 новыми единицами техники, из которых 30 были получены по лизинговым соглашениям, а 10 приобретены за счет прямых инвестиций. Тем не менее, как отметил мэр, текущего количества все еще не достаточно для полного покрытия потребностей жителей в общественном транспорте.
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