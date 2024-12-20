Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Именно столько открыток он снял с дерева, установленного в Кремле, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Артем [из Донецкой народной республики загадал] шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова мечтает о велосипеде», — прочитал вслух глава региона. А на вопрос, чего бы он сам попросил у Деда Мороза, ответил, смеясь: «Сложно сказать пока».
В прошлом году Куйвашев снимал с «Елки желаний» две открытки. Пятилетнему Илье он подарил горный велосипед, а 16-летней Евгении карнавальный костюм. Губернатор сегодня работает в Москве. В Кремле 20 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
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