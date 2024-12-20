Губернатор Куйвашев исполнит три детские мечты, снятые с Кремлевской елки. Видео

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Ежегодный новогодний благотворительный бал Клуба общественных инициатив и ЖГУТа. Екатеринбург , елка желаний
«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится с 2018 года Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Именно столько открыток он снял с дерева, установленного в Кремле, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Артем [из Донецкой народной республики загадал] шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова мечтает о велосипеде», — прочитал вслух глава региона. А на вопрос, чего бы он сам попросил у Деда Мороза, ответил, смеясь: «Сложно сказать пока».

В прошлом году Куйвашев снимал с «Елки желаний» две открытки. Пятилетнему Илье он подарил горный велосипед, а 16-летней Евгении карнавальный костюм. Губернатор сегодня работает в Москве. В Кремле 20 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Именно столько открыток он снял с дерева, установленного в Кремле, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Артем [из Донецкой народной республики загадал] шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова мечтает о велосипеде», — прочитал вслух глава региона. А на вопрос, чего бы он сам попросил у Деда Мороза, ответил, смеясь: «Сложно сказать пока». В прошлом году Куйвашев снимал с «Елки желаний» две открытки. Пятилетнему Илье он подарил горный велосипед, а 16-летней Евгении карнавальный костюм. Губернатор сегодня работает в Москве. В Кремле 20 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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