Губернатор Куйвашев исполнит три детские мечты, снятые с Кремлевской елки. Видео

20 декабря 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится с 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Именно столько открыток он снял с дерева, установленного в Кремле, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Артем [из Донецкой народной республики загадал] шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова мечтает о велосипеде», — прочитал вслух глава региона. А на вопрос, чего бы он сам попросил у Деда Мороза, ответил, смеясь: «Сложно сказать пока». В прошлом году Куйвашев снимал с «Елки желаний» две открытки. Пятилетнему Илье он подарил горный велосипед, а 16-летней Евгении карнавальный костюм. Губернатор сегодня работает в Москве. В Кремле 20 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в этом году исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Именно столько открыток он снял с дерева, установленного в Кремле, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Артем [из Донецкой народной республики загадал] шведскую стенку, Вероника Сидорова мечтает о мягкой игрушке, Анжела Семенова мечтает о велосипеде», — прочитал вслух глава региона. А на вопрос, чего бы он сам попросил у Деда Мороза, ответил, смеясь: «Сложно сказать пока». В прошлом году Куйвашев снимал с «Елки желаний» две открытки. Пятилетнему Илье он подарил горный велосипед, а 16-летней Евгении карнавальный костюм. Губернатор сегодня работает в Москве. В Кремле 20 декабря проходит заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.